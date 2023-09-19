ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI

Yayın Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 00:00

ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen Gayrimenkuller 26/09/2023 Salı günü Saat' 10.00'da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45 inci maddesine göre, Çatalca Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda sırasıyla açık teklif usulü kiraya verilecektir.

1-) İhaleye katılmak isteyenler en geç ihale günü saat 09.30' a kadar müracaat dosyalarını, Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü' ne vereceklerdir.

2-) İhaleye iştirak etmek isteyenler;

Özel Kişiler: Nüfus cüzdan sureti, ikametgâh senedi tebligat adresi tahmin edilen bedelin %3’ü oranında geçici teminat makbuzu, Çatalca Belediyesine borcu olmadığına dair belge, Adres Beyanı, vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimseler vekâletname getireceklerdir.

Tüzel Kişiler: Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış faaliyet belgesi, İmza sirküleri, ihaleye katılacak kişinin noter onaylı yetki belgesi, ticaret sicil gazetesi, ortak katılım olması halinde ortaklık belgesi, geçici teminat makbuzu ile şirket ana sözleşme sureti, makbuzu, Adres Beyanı ve Çatalca Belediyesine borcu olmadığına dair belge getireceklerdir.

3-) Kiraya verilecek olan gayrimenkullerin muhammen bedelleri ve geçici teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.

4-) Geçici teminatlar kiralama süreleri dikkate alınarak muhammen kira bedeli üzerinden %3 oranında alınır.

5-) Kesin teminat ihale bedeli üzerinden toplam kira süresi temel alınarak %6 oranında alınacaktır.

6-) Aşağıdaki listede 9. 15. 17. 22. ve 27. sırada bulunan taşınmazlar için ihaleye katılacak isteklilerin geçici teminat ile birlikte muhammen bedelin 6 katı oranında, iştirak bedeli yatırması gerekmektedir. (9. sıradaki taşınmaz için 42.000,00- TL, 15. sıradaki taşınmaz için 45.000,00- TL, 17. sıradaki taşınmaz için 21.000,00- TL, 22. sıradaki taşınmaz için 18.000,00- TL, 27. sıradaki taşınmaz için 13.500,00- TL, ihale iştirak bedeli yatırılacaktır.)

7-) İhaleye çıkan taşınmazlar için 6 (altı) aylık kira bedeli ve kesin teminat bedeli ihale onayının tebliğine müteakip 15 (on beş) gün içerisinde ödenecek ve ödenmesine müteakip kira sözleşmesi düzenlenecektir.

8-) İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri, Çatalca Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alabilir, ihale şartnamesini ücretsiz görebilir.

9-) Çatalca Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Sıra No Mahalle Mevkii/no Kullanım Şekli Kira Süresi Muhammen Bedel (Aylık) Geçici Teminat 1 Başak Mahallesi Osmanlı Cad. No: 73/A Dükkan 3 Yıl 1.000,00TL 1.080,00TL 2 Başak Mahallesi Santral Sk. No: 11 Konut 3 Yıl 1.000,00TL 1.080,00TL 3 Çakıl Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Cad. No: 15/A Dükkan 3 Yıl 1.500,00TL 1.620,00TL 4 Çakıl Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Cad. No: 15/B Dükkan 3 Yıl 1.500,00TL 1.620,00TL 5 Çakıl Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Cad. No: 17/D Dükkan 3 Yıl 1.500,00TL 1.620,00TL 6 Çakıl Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Cad. No: 19/B Dükkan 3 Yıl 1.500,00TL 1.620,00TL 7 Çakıl Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Cad. No: 19/D Dükkan 3 Yıl 1.500,00TL 1.620,00TL 8 Fatih Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Cad. No:67/C Dükkan 3 Yıl 1.500,00TL 1.620,00TL 9 Ferhatpaşa Mahallesi Millet Bahçesi Erler Cad. No: 3/H Dükkan 5 Yıl 7.000,00- TL 12.600,00TL 10 Gökçeali Mahallesi Gökçeali Cad. No: 224/B Dükkan 3 Yıl 1.500,00TL 1.620,00TL 11 Gökçeali Mahallesi Gevher Çıkmazı No: 1 Dükkan 3 Yıl 3.000,00TL 3.240,00TL 12 Hisarbeyli Mahallesi Karakartal Cad. No: 57/C Dükkan 3 Yıl 1.500,00TL 1.620,00TL 13 Örencik Mahallesi Örencik cad. No: 95/A Dükkan 3 Yıl 1.500,00TL 1.620,00TL 14 Oklalı Mahallesi Berkant Sk. No: 2/C Dükkan 3 Yıl 1.200,00TL 1.296,00TL 15 İzzettin Mahallesi İstasyon Cad. No: 11 Kahvehane 3 Yıl 7.500,00TL 8.100,00TL 16 İzzettin Mahallesi İstasyon Cad. No: 9/1B Dükkan 3 Yıl 1.500,00TL 1.620,00TL 17 İhsaniye Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Cad. No: 23/C Kahvehane 3 Yıl 3.500,00TL 3.780,00TL 18 İhsaniye Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Cad. No: 23/C1 Dükkan 3 Yıl 1.500,00TL 1.620,00TL 19 İhsaniye Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Cad. 1. Kat. No: 23/A Dükkan 3 Yıl 400.00TL 432.00TL 20 Kabakça Mahallesi Akşemsettin Cad. No: 4/D Dükkan 3 Yıl 1.500,00TL 1.620,00TL 21 Kabakça Mahallesi Cengizhan Sk. No: 11/B Dükkan 3 Yıl 750.00TL 810.00TL 22 Kabakça Mahallesi Toygar Cad. No: 2/B Kahvehane 3 Yıl 3.000,00TL 3.240,00TL 23 Kestanelik Mahallesi Karacaköy Cad. No: 60/B Dükkan 3 Yıl 1.250,00TL 1.350,00TL 24 Kestanelik Mahallesi Karacaköy Cad. No: 60/D Dükkan 3 Yıl 2.000,00TL 2.160,00TL 25 Kestanelik Mahallesi Karacaköy Cad. No: 58/C Dükkan 3 Yıl 3.000,00TL 3.240,00TL 26 Kestanelik Mahallesi Kalender Sk. No: 1 Konut 3 Yıl 1.000,00TL 1.080,00TL 27 Nakkaş Mahallesi Başkomutan Cad. No: 13/A Kahvehane 3 Yıl 2.250,00TL 2.430,00TL 28 Subaşı Mahallesi Gökçeali Cad. Sanayi İçi. No: 1 Dükkan 3 Yıl 2.000,00TL 2.160,00TL 29 Subaşı Mahallesi Gökçeali Cad. Sanayi İçi. No: 2 Dükkan 3 Yıl 2.000,00TL 2.160,00TL 30 Subaşı Mahallesi Gökçeali Cad. Sanayi İçi. No: 3 Dükkan 3 Yıl 2.000,00TL 2.160,00TL 31 Subaşı Mahallesi Gökçeali Cad. Sanayi İçi. No: 4 Dükkan 3 Yıl 2.000,00TL 2.160,00TL 32 Subaşı Mahallesi Gökçeali Cad. Sanayi İçi. No: 5 Dükkan 3 Yıl 2.000,00TL 2.160,00TL 33 Subaşı Mahallesi Gökçeali Cad. Sanayi İçi. No: 6 Dükkan 3 Yıl 2.000,00TL 2.160,00TL 34 Subaşı Mahallesi Gökçeali Cad. Sanayi İçi. No: 7 Dükkan 3 Yıl 2.000,00TL 2.160,00TL 35 Subaşı Mahallesi Gökçeali Cad. Sanayi İçi. No: 9 Dükkan 3 Yıl 2.000,00TL 2.160,00TL 36 Subaşı Mahallesi Gökçeali Cad. Sanayi İçi. No: 10 Dükkan 3 Yıl 2.000,00TL 2.160,00TL 37 Subaşı Mahallesi Gökçeali Cad. Sanayi İçi. No: 12 Dükkan 3 Yıl 2.000,00TL 2.160,00TL 38 Subaşı Mahallesi Gökçeali Cad. Sanayi İçi. No: 13 Dükkan 3 Yıl 2.000,00TL 2.160,00TL 39 Subaşı Mahallesi Gökçeali Cad. Sanayi İçi. No: 14 Dükkan 3 Yıl 2.000,00TL 2.160,00TL 40 Subaşı Mahallesi Gökçeali Cad. Sanayi İçi. No: 15 Dükkan 3 Yıl 2.000,00TL 2.160,00TL 41 Subaşı Mahallesi Gökçeali Cad. Sanayi İçi. No: 16 Dükkan 3 Yıl 2.000,00TL 2.160,00TL 42 Subaşı Mahallesi Gökçeali Cad. Sanayi İçi. No: 17 Dükkan 3 Yıl 2.000,00TL 2.160,00TL 43 Subaşı Mahallesi Gökçeali Cad. Sanayi İçi. No: 21 Dükkan 3 Yıl 2.000,00TL 2.160,00TL 44 Yalıköy Mahallesi 29 Ekim Cad. No: 1/A Dükkan 3 Yıl 1.250,00TL 1.350,00TL 45 Yalıköy Mahallesi 29 Ekim Cad. No: 1/B Dükkan 3 Yıl 1.250,00TL 1.350,00TL 46 Yalıköy Mahallesi 29 Ekim Cad. No: 1/C Dükkan 3 Yıl 2.500,00TL 2.700,00TL 47 Ferhatpaşa Mahallesi 185/6 Numaralı Devlet Orman Parseli (687,35m² lik alan) Dükkan 10 Yıl 20.000,00TL 72.000,00TL

İLAN OLUNUR.