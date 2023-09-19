ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI
ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen Gayrimenkuller 26/09/2023 Salı günü Saat' 10.00'da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45 inci maddesine göre, Çatalca Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda sırasıyla açık teklif usulü kiraya verilecektir.
1-) İhaleye katılmak isteyenler en geç ihale günü saat 09.30' a kadar müracaat dosyalarını, Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü' ne vereceklerdir.
2-) İhaleye iştirak etmek isteyenler;
Özel Kişiler: Nüfus cüzdan sureti, ikametgâh senedi tebligat adresi tahmin edilen bedelin %3’ü oranında geçici teminat makbuzu, Çatalca Belediyesine borcu olmadığına dair belge, Adres Beyanı, vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimseler vekâletname getireceklerdir.
Tüzel Kişiler: Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış faaliyet belgesi, İmza sirküleri, ihaleye katılacak kişinin noter onaylı yetki belgesi, ticaret sicil gazetesi, ortak katılım olması halinde ortaklık belgesi, geçici teminat makbuzu ile şirket ana sözleşme sureti, makbuzu, Adres Beyanı ve Çatalca Belediyesine borcu olmadığına dair belge getireceklerdir.
3-) Kiraya verilecek olan gayrimenkullerin muhammen bedelleri ve geçici teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.
4-) Geçici teminatlar kiralama süreleri dikkate alınarak muhammen kira bedeli üzerinden %3 oranında alınır.
5-) Kesin teminat ihale bedeli üzerinden toplam kira süresi temel alınarak %6 oranında alınacaktır.
6-) Aşağıdaki listede 9. 15. 17. 22. ve 27. sırada bulunan taşınmazlar için ihaleye katılacak isteklilerin geçici teminat ile birlikte muhammen bedelin 6 katı oranında, iştirak bedeli yatırması gerekmektedir. (9. sıradaki taşınmaz için 42.000,00- TL, 15. sıradaki taşınmaz için 45.000,00- TL, 17. sıradaki taşınmaz için 21.000,00- TL, 22. sıradaki taşınmaz için 18.000,00- TL, 27. sıradaki taşınmaz için 13.500,00- TL, ihale iştirak bedeli yatırılacaktır.)
7-) İhaleye çıkan taşınmazlar için 6 (altı) aylık kira bedeli ve kesin teminat bedeli ihale onayının tebliğine müteakip 15 (on beş) gün içerisinde ödenecek ve ödenmesine müteakip kira sözleşmesi düzenlenecektir.
8-) İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri, Çatalca Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alabilir, ihale şartnamesini ücretsiz görebilir.
9-) Çatalca Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Sıra No
Mahalle
Mevkii/no
Kullanım Şekli
Kira Süresi
Muhammen Bedel (Aylık)
Geçici Teminat
1
Başak Mahallesi
Osmanlı Cad. No: 73/A
Dükkan
3 Yıl
1.000,00TL
1.080,00TL
2
Başak Mahallesi
Santral Sk. No: 11
Konut
3 Yıl
1.000,00TL
1.080,00TL
3
Çakıl Mahallesi
Mustafa Kemal Atatürk Cad. No: 15/A
Dükkan
3 Yıl
1.500,00TL
1.620,00TL
4
Çakıl Mahallesi
Mustafa Kemal Atatürk Cad. No: 15/B
Dükkan
3 Yıl
1.500,00TL
1.620,00TL
5
Çakıl Mahallesi
Mustafa Kemal Atatürk Cad. No: 17/D
Dükkan
3 Yıl
1.500,00TL
1.620,00TL
6
Çakıl Mahallesi
Mustafa Kemal Atatürk Cad. No: 19/B
Dükkan
3 Yıl
1.500,00TL
1.620,00TL
7
Çakıl Mahallesi
Mustafa Kemal Atatürk Cad. No: 19/D
Dükkan
3 Yıl
1.500,00TL
1.620,00TL
8
Fatih Mahallesi
Gazi Mustafa Kemal Cad. No:67/C
Dükkan
3 Yıl
1.500,00TL
1.620,00TL
9
Ferhatpaşa Mahallesi
Millet Bahçesi
Erler Cad. No: 3/H
Dükkan
5 Yıl
7.000,00- TL
12.600,00TL
10
Gökçeali Mahallesi
Gökçeali Cad. No: 224/B
Dükkan
3 Yıl
1.500,00TL
1.620,00TL
11
Gökçeali Mahallesi
Gevher Çıkmazı No: 1
Dükkan
3 Yıl
3.000,00TL
3.240,00TL
12
Hisarbeyli Mahallesi
Karakartal Cad. No: 57/C
Dükkan
3 Yıl
1.500,00TL
1.620,00TL
13
Örencik Mahallesi
Örencik cad. No: 95/A
Dükkan
3 Yıl
1.500,00TL
1.620,00TL
14
Oklalı Mahallesi
Berkant Sk. No: 2/C
Dükkan
3 Yıl
1.200,00TL
1.296,00TL
15
İzzettin Mahallesi
İstasyon Cad. No: 11
Kahvehane
3 Yıl
7.500,00TL
8.100,00TL
16
İzzettin Mahallesi
İstasyon Cad. No: 9/1B
Dükkan
3 Yıl
1.500,00TL
1.620,00TL
17
İhsaniye Mahallesi
Mustafa Kemal Paşa Cad. No: 23/C
Kahvehane
3 Yıl
3.500,00TL
3.780,00TL
18
İhsaniye Mahallesi
Mustafa Kemal Paşa Cad. No: 23/C1
Dükkan
3 Yıl
1.500,00TL
1.620,00TL
19
İhsaniye Mahallesi
Mustafa Kemal Paşa Cad. 1. Kat. No: 23/A
Dükkan
3 Yıl
400.00TL
432.00TL
20
Kabakça Mahallesi
Akşemsettin Cad. No: 4/D
Dükkan
3 Yıl
1.500,00TL
1.620,00TL
21
Kabakça Mahallesi
Cengizhan Sk. No: 11/B
Dükkan
3 Yıl
750.00TL
810.00TL
22
Kabakça Mahallesi
Toygar Cad. No: 2/B
Kahvehane
3 Yıl
3.000,00TL
3.240,00TL
23
Kestanelik Mahallesi
Karacaköy Cad. No: 60/B
Dükkan
3 Yıl
1.250,00TL
1.350,00TL
24
Kestanelik Mahallesi
Karacaköy Cad. No: 60/D
Dükkan
3 Yıl
2.000,00TL
2.160,00TL
25
Kestanelik Mahallesi
Karacaköy Cad. No: 58/C
Dükkan
3 Yıl
3.000,00TL
3.240,00TL
26
Kestanelik Mahallesi
Kalender Sk. No: 1
Konut
3 Yıl
1.000,00TL
1.080,00TL
27
Nakkaş Mahallesi
Başkomutan Cad. No: 13/A
Kahvehane
3 Yıl
2.250,00TL
2.430,00TL
28
Subaşı Mahallesi
Gökçeali Cad. Sanayi İçi. No: 1
Dükkan
3 Yıl
2.000,00TL
2.160,00TL
29
Subaşı Mahallesi
Gökçeali Cad. Sanayi İçi. No: 2
Dükkan
3 Yıl
2.000,00TL
2.160,00TL
30
Subaşı Mahallesi
Gökçeali Cad. Sanayi İçi. No: 3
Dükkan
3 Yıl
2.000,00TL
2.160,00TL
31
Subaşı Mahallesi
Gökçeali Cad. Sanayi İçi. No: 4
Dükkan
3 Yıl
2.000,00TL
2.160,00TL
32
Subaşı Mahallesi
Gökçeali Cad. Sanayi İçi. No: 5
Dükkan
3 Yıl
2.000,00TL
2.160,00TL
33
Subaşı Mahallesi
Gökçeali Cad. Sanayi İçi. No: 6
Dükkan
3 Yıl
2.000,00TL
2.160,00TL
34
Subaşı Mahallesi
Gökçeali Cad. Sanayi İçi. No: 7
Dükkan
3 Yıl
2.000,00TL
2.160,00TL
35
Subaşı Mahallesi
Gökçeali Cad. Sanayi İçi. No: 9
Dükkan
3 Yıl
2.000,00TL
2.160,00TL
36
Subaşı Mahallesi
Gökçeali Cad. Sanayi İçi. No: 10
Dükkan
3 Yıl
2.000,00TL
2.160,00TL
37
Subaşı Mahallesi
Gökçeali Cad. Sanayi İçi. No: 12
Dükkan
3 Yıl
2.000,00TL
2.160,00TL
38
Subaşı Mahallesi
Gökçeali Cad. Sanayi İçi. No: 13
Dükkan
3 Yıl
2.000,00TL
2.160,00TL
39
Subaşı Mahallesi
Gökçeali Cad. Sanayi İçi. No: 14
Dükkan
3 Yıl
2.000,00TL
2.160,00TL
40
Subaşı Mahallesi
Gökçeali Cad. Sanayi İçi. No: 15
Dükkan
3 Yıl
2.000,00TL
2.160,00TL
41
Subaşı Mahallesi
Gökçeali Cad. Sanayi İçi. No: 16
Dükkan
3 Yıl
2.000,00TL
2.160,00TL
42
Subaşı Mahallesi
Gökçeali Cad. Sanayi İçi. No: 17
Dükkan
3 Yıl
2.000,00TL
2.160,00TL
43
Subaşı Mahallesi
Gökçeali Cad. Sanayi İçi. No: 21
Dükkan
3 Yıl
2.000,00TL
2.160,00TL
44
Yalıköy Mahallesi
29 Ekim Cad. No: 1/A
Dükkan
3 Yıl
1.250,00TL
1.350,00TL
45
Yalıköy Mahallesi
29 Ekim Cad. No: 1/B
Dükkan
3 Yıl
1.250,00TL
1.350,00TL
46
Yalıköy Mahallesi
29 Ekim Cad. No: 1/C
Dükkan
3 Yıl
2.500,00TL
2.700,00TL
47
Ferhatpaşa Mahallesi
185/6 Numaralı Devlet Orman Parseli
(687,35m² lik alan)
Dükkan
10 Yıl
20.000,00TL
72.000,00TL
İLAN OLUNUR.
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|BASIN NO: ILN01890901