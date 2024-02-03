Porsche’nin Tamamen Elektrikli İlk SUV Modeli: Yeni Macan

İki Bagaj Bölmesi ve Daha Geniş İç Hacim
Yeni Macan, günlük kullanım kolaylığı, yeni donanım opsiyonları ve geniş kişiselleştirme seçenekleri ile performans odaklı bir SUV. Modele ve araçta bulunan donanıma bağlı olarak arka bagaj kapasitesi 540 litreye kadar çıkabiliyor. Buna ek olarak, kaput altında, ‘frunk’ olarak adlandırılan 84 litrelik kapasiteye sahip ikinci bir bagaj bölmesi bulunuyor. Bu, sayede içten yanmalı modele göre 127 litre daha fazla bagaj hacmi sunuyor.
Daha Yüksek Teknoloji ile Porsche Sürüş Deneyimi
Yeni Macan, kavisli bir tasarıma sahip 12,6 inç dijital gösterge paneli, 10,9 inç merkezi ekran ve opsiyonel olarak alınabilen yolcu ekranıyla birlikte yeni üç ekran ile donatıldı.
Porsche Sürüş Deneyimi ayrıca ilk kez, artırılmış gerçeklik teknolojisine sahip bir HUD (Head Up Display) ekranı içeriyor. Navigasyon okları gibi sanal görseller, akıcı bir şekilde gerçek dünyaya entegre ediliyor.
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