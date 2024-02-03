Porsche’nin Tamamen Elektrikli İlk SUV Modeli: Yeni Macan

Porsche Macan 2014 yılında ilk piyasaya sunulmasından on yıl sonra tamamen elektrikli modeli ile ikinci nesline adım atıyor. Bugüne kadar dünya çapında 800 binden fazla Macan modelinin teslimatını gerçekleştiren Porsche, bu başarı hikayesini Leipzig tesisinde net karbon-nötr bir yöntemle üretilen tamamen elektrikli Yeni Macan modeli ile devam ettiriliyor.

Modern ve zamansız tasarımı, karakteristik Porsche performansı, uzun menzili, günlük kullanım kolaylığı ile yeni Macan 4 ve yeni Macan Turbo, lüks bir SUV tercih etmek isteyen Porsche tutkunlarının beklentilerini tamamen karşılamayı hedefliyor.

Porsche AG’nin Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Blume, “Macan’ı, sıra dışı elektrik performansı, yeni Sürücü Deneyimi ve etkileyici tasarımı ile tamamen yeni bir seviyeye çıkarıyoruz” dedi.