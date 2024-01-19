Ocak Ayında Kia'dan Kaçırılamayacak Otomobil Kampanyaları: Kia'dan Yılın İlk Ayına Özel Büyük İndirim ve Düşük Faiz Fırsatları!

Kia'nın Cazip Faiz ve İndirim Kampanyaları

Bu kampanya döneminde, Kia'nın elektrikli araç modellerinden Niro EV, özel 200.000 TL kredi imkanı ile %0,99 gibi düşük bir faiz oranı sunuyor. Ayrıca, SUV sınıfının popüler modeli Sportage, 20.000 TL indirim ve 200.000 TL kredi için %1,99 faiz fırsatıyla otomobil tutkunlarına ulaşıyor.

Kia, Sorento ve EV6 modellerinde de benzersiz indirimler sunarak otomobil almayı düşünenler için çekici seçenekler oluşturuyor. Anadolu Grubu bünyesinde yer alan Kia, ocak ayına özel hazırlanan bu kampanyalarla otomobil sahibi olmak isteyenlere kapılarını ardına kadar açıyor.