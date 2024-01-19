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Ocak Ayında Kia'dan Kaçırılamayacak Otomobil Kampanyaları: Kia'dan Yılın İlk Ayına Özel Büyük İndirim ve Düşük Faiz Fırsatları!

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Ocak Ayında Kia'dan Kaçırılamayacak Otomobil Kampanyaları: Kia'dan Yılın İlk Ayına Özel Büyük İndirim ve Düşük Faiz Fırsatları!
Anadolu Grubu'nun gözde markalarından biri olan Kia, ocak ayına özel kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Bu özel ayda, Kia'nın sunduğu uygun faiz oranları ve indirimler otomobil severler için büyük fırsatlar yaratıyor.
Ocak Ayında Kia'dan Kaçırılamayacak Otomobil Kampanyaları: Kia'dan Yılın İlk Ayına Özel Büyük İndirim ve Düşük Faiz Fırsatları! 1 14

Kia'nın Cazip Faiz ve İndirim Kampanyaları

Bu kampanya döneminde, Kia'nın elektrikli araç modellerinden Niro EV, özel 200.000 TL kredi imkanı ile %0,99 gibi düşük bir faiz oranı sunuyor. Ayrıca, SUV sınıfının popüler modeli Sportage, 20.000 TL indirim ve 200.000 TL kredi için %1,99 faiz fırsatıyla otomobil tutkunlarına ulaşıyor.

Kia, Sorento ve EV6 modellerinde de benzersiz indirimler sunarak otomobil almayı düşünenler için çekici seçenekler oluşturuyor. Anadolu Grubu bünyesinde yer alan Kia, ocak ayına özel hazırlanan bu kampanyalarla otomobil sahibi olmak isteyenlere kapılarını ardına kadar açıyor.

Ocak Ayında Kia'dan Kaçırılamayacak Otomobil Kampanyaları: Kia'dan Yılın İlk Ayına Özel Büyük İndirim ve Düşük Faiz Fırsatları! 2 24

Sportage ve Niro EV'de Benzersiz Faiz İmkanları

Kia'nın amiral gemisi Sportage, ocak ayına özel kampanyalar çerçevesinde 200.000 TL kredi için %1,99 faiz oranı ile sunuluyor. Kia, belirli Sportage modellerinde ek olarak 20.000 TL indirim de sağlıyor. C segmentinde iddialı bir SUV olan Niro EV ise, 200.000 TL kredi için %0,99 gibi dikkat çekici bir faiz oranı ile yeni yıla merhaba diyor.

Ocak Ayında Kia'dan Kaçırılamayacak Otomobil Kampanyaları: Kia'dan Yılın İlk Ayına Özel Büyük İndirim ve Düşük Faiz Fırsatları! 3 34

Farklı Modellerde Özel İndirim Fırsatları

Kia, kampanya döneminde Sorento modelinde 130.000 TL, EV6 modelinde ise 250.000 TL'ye varan indirimler sunuyor. Bu özel indirimler, Kia'nın çeşitli modellerine yönelik ilgiyi artırıyor ve otomobil severler için ideal fırsatlar yaratıyor.

Kia'nın ocak ayı kampanyaları, Sportage, Sorento, Niro EV ve EV6 modellerinde sunduğu avantajlı fiyatlar, indirimler ve donanım seçenekleri ile yeni bir araç sahibi olmak isteyenleri bekliyor. Bu özel kampanyalar, hem bütçe dostu hem de yüksek donanımlı araçlar arayanlar için ideal bir tercih oluşturuyor.

Ocak Ayında Kia'dan Kaçırılamayacak Otomobil Kampanyaları: Kia'dan Yılın İlk Ayına Özel Büyük İndirim ve Düşük Faiz Fırsatları! 4 44

Kia'nın sunduğu bu cazip fırsatlar, ocak ayının sonuna kadar geçerli. Bu fırsatları kaçırmamak için Kia yetkili satış noktalarını ziyaret etmek ve bu özel kampanyalar hakkında daha fazla bilgi almak otomobil severler için önemli. Yeni yıla yeni bir Kia ile başlamak için bu fırsatları değerlendirmek gerekiyor.

ModelKredi MiktarıFaiz Oranıİndirim Miktarı
Niro EV200.000 TL%0,99-
Sportage200.000 TL%1,9920.000 TL
Sorento--130.000 TL
EV6--250.000 TL