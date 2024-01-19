Ocak Ayında Kia'dan Kaçırılamayacak Otomobil Kampanyaları: Kia'dan Yılın İlk Ayına Özel Büyük İndirim ve Düşük Faiz Fırsatları!
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Anadolu Grubu'nun gözde markalarından biri olan Kia, ocak ayına özel kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Bu özel ayda, Kia'nın sunduğu uygun faiz oranları ve indirimler otomobil severler için büyük fırsatlar yaratıyor.
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Kia'nın sunduğu bu cazip fırsatlar, ocak ayının sonuna kadar geçerli. Bu fırsatları kaçırmamak için Kia yetkili satış noktalarını ziyaret etmek ve bu özel kampanyalar hakkında daha fazla bilgi almak otomobil severler için önemli. Yeni yıla yeni bir Kia ile başlamak için bu fırsatları değerlendirmek gerekiyor.
|Model
|Kredi Miktarı
|Faiz Oranı
|İndirim Miktarı
|Niro EV
|200.000 TL
|%0,99
|-
|Sportage
|200.000 TL
|%1,99
|20.000 TL
|Sorento
|-
|-
|130.000 TL
|EV6
|-
|-
|250.000 TL