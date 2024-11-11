Eyüpsultan'da Zabıta ekipleri kaldırım işgaline geçit vermiyor

Eyüpsultan Belediyesi ilçede yaşayan vatandaşların huzuru ve güvenliği için çalışmaya devam ediyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokaklarda yaptıkları çalışmalarda kaldırımlarda vatandaşların, geçişini engelleyen işgaliyeleri, kamuya açık cadde ve sokak üzerinde ise gelişi güzel duba, flama konularak yapılan işgaliyeleri denetliyor.

Öte yandan pazar yerlerinde fiyat etiketleri ve satılan ürünlerin hatalı tartılması gibi konularda hassasiyetle denetimler gerçekleştiriliyor.

CADDE VE SOKAKLARIN İŞGALİ ENGELLENİYOR

Cadde ve sokaklarda, kaldırım üzerine konulmuş ve vatandaşların, çocukların geçişini engelleyen reklam flaması, tezgâh, sandık, kasa gibi işgaliyeler de denetleniyor. Herhangi bir işgaliye durumunda esnafa uyarıda bulunan ekipler, kaldırım üzerine konulan eşyanın kaldırılmasını sağlıyor.

Kamuya açık cadde ve sokaklar üzerinde yapılan denetimlerde ise yol üzerine duba, flama konularak yapılan işgaliyeler denetleniyor. Bu gibi durularda yine işgaliyeyi yapan kişi ya da kişiler ekipler tarafından uyarılarak yol üzerinde bulunan eşyanın kaldırılması sağlanıyor.