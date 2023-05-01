Koç Burcu (21 Mart - 20 Nisan): Koç burcu, liderlik özellikleri ile tanınan ve cesur, tutkulu, kararlı ve enerjik kişiliklere sahip olan bir burçtur.

Boğa Burcu (21 Nisan - 20 Mayıs): Boğa burcu, sabit ve güçlü bir burçtur. Genellikle sadık, çalışkan, güvenilir ve zevklerine düşkün kişiliklere sahiptirler.

İkizler Burcu (21 Mayıs - 21 Haziran): İkizler burcu, çok yönlü ve meraklı kişiliklere sahip olan bir burçtur. İletişim kurmaya, sosyal ortamlarda bulunmaya, keşfetmeye ve öğrenmeye meraklıdırlar.

Yengeç Burcu (22 Haziran - 22 Temmuz): Yengeç burcu, duygusal ve sezgisel kişiliklere sahip olan bir burçtur. Evlerine ve ailelerine önem verirler ve diğer insanlarla empati kurabilirler.

Aslan Burcu (23 Temmuz - 22 Ağustos): Aslan burcu, liderlik özellikleri ile tanınan ve genellikle cömert, sevgi dolu, neşeli ve yaratıcı kişiliklere sahip olan bir burçtur.

Başak Burcu (23 Ağustos - 22 Eylül): Başak burcu, ayrıntılara önem veren, pratik ve organize olabilen kişiliklere sahip olan bir burçtur. Analitik düşünme yetenekleri ile tanınırlar.

Terazi Burcu (23 Eylül - 22 Ekim): Terazi burcu, dengeli ve adil kişiliklere sahip olan bir burçtur. İlişkilerde uyumu ararlar ve sanatsal, estetik ve kültürel konulara ilgi duyarlar.

Akrep Burcu (23 Ekim - 21 Kasım): Akrep burcu, tutkulu, güçlü ve duygusal kişiliklere sahip olan bir burçtur. Gizemli ve derin düşüncelere sahiptirler.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık): Yay burcu, maceraperest, özgür ruhlu ve eğitimli kişiliklere sahip olan bir burçtur. Yeniliklere açık ve keşfetmeye meraklıdırlar.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 20 Ocak): Oğlak burcu, disiplinli, kararlı ve hırslı kişiliklere sahip olan bir burçtur.