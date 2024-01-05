Yeniden Tanıtılan 2024 Dacia Duster: Fiyat, Tasarım ve Teknik Özellikler

Dacia tarafından 2010 yılında piyasaya sürülen Duster modeli, 2 milyon adetlik satış başarısıyla şirket tarihinde önemli bir kilometre taşına ulaştı.

Üretim Hızı ve Satış Rakamları

Üretim bandından ortalama her 63 saniyede bir inen Duster, günde ortalama 1.000 adet üretiliyor. Türkiye, 152 bin 406 adetlik satışla, en fazla Duster satan 4. ülke konumunda.

Yenilikçi Tasarım ve Teknoloji

2024 Dacia Duster, tasarım ve teknik özelliklerde önemli değişimlere imza atarak dikkat çekiyor.

Avrupa Fiyatı Açıklandı

Dacia, son zamanlarda satın alabilirlik ve artan fiyatlar arasında denge kurmaya çalıştığı için, yeni Dacia Duster'ın Fransa'daki fiyatını 19.690 eurodan başlatıyor. Araç, 26 Şubat'ta 2024 Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak ve ikinci çeyrekte teslimatlarına başlanacak.

İç Tasarım ve Teknolojik Özellikler

2024 model Dacia Duster'ın iç mekanı tamamen yenilenmiş bir kabin sunuyor. 7 inç tam dijital gösterge ekranı ve 10,2 inç boyutlu bilgi-eğlence ekranıyla donatılan araç, 4 adet USB şarj girişi, kablosuz şarj pedi, kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay teknolojilerine de sahip.

Tüketicilere opsiyonel olarak sunulan Uyku Paketi, arka koltukların tamamen yatırılmasını sağlayarak çift kişilik yatak oluşturabiliyor.

Çeşitli Motor Seçenekleri

Yeni nesil Dacia Duster, çeşitli motor seçenekleri sunacak. İlk seçenek, 1.2 litrelik turboşarjlı benzinli motor. Altı vitesli manuel şanzımanla satın alınabilen bu motor seçeneği, aynı zamanda hibrit destek sunuyor.