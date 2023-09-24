Vakıfbank, Elinde 50.000 TL Nakit Parası Olanlara Özel Konut Kampanyası Başlattı: 3+1 Ev Sadece 390.000 TL

Türkiye'de son yıllarda artan konut fiyatları, ev sahibi olma hayalini zorlaştırıyor. Ancak, Vakıfbank'ın özel bir konut kampanyası ile elinde 50.000 TL nakit parası bulunanlar için uygun fiyatlı bir konut sahibi olma fırsatı doğuyor. Vakıfbank, 3+1 konutları sadece 390.000 TL'ye satışa sunuyor.

Türkiye genelinde konut sahibi olmak isteyen birçok vatandaş, uygun fiyatlı konut arayışında. Özellikle dar gelirli ve orta gelirli aileler için ev sahibi olmak, yüksek konut fiyatları nedeniyle hayal gibi görünebiliyor. Ancak Vakıfbank'ın başlattığı konut kampanyası, elinde 50.000 TL nakit parası bulunanlara cazip fırsatlar sunuyor.

Vakıfbank'ın sunduğu konut kampanyası ile ilgili detaylar şu şekilde:

Konut Özellikleri: Vakıfbank'ın bu özel kampanyası kapsamında satışa sunduğu konutlar 3+1 tipinde. Bu konutlar, aileler için ideal bir yaşam alanı sunuyor.

Fiyat: 3+1 konutlar sadece 390.000 TL'ye satılıyor. Bu fiyatla, uygun bir bütçeye sahip olanlar için ev sahibi olma hayali gerçeğe dönüşebilir.

Peşinat: Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin 50.000 TL peşinat vermeleri gerekiyor.

Vadeli Ödeme: Konut sahibi olmak isteyenler, peşinat sonrası aylık 10.138 TL taksitlerle 120 ay vadeli ödeme planıyla evlerini satın alabilirler.

Konut Lokasyonu: Bu özel konut kampanyası kapsamındaki konutlar, Mardin Kızıltepe'de bulunuyor ve 135 metrekare büyüklüğündeler.

Süreç: İhale usulü ile gerçekleşen bu satışta, 390.000 TL'den başlayan teklifler kabul ediliyor. Tekliflerin sona ermesinin ardından konut sahipleri belirleniyor.

Vakıfbank'ın bu özel konut kampanyası, konut sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Kampanyadan yararlanmak ve detayları öğrenmek için Vakıfbank'ın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Elinizdeki nakit parayı, uygun fiyatlı bir konut sahibi olma fırsatına dönüştürmek için bu kampanyayı kaçırmamanızı öneriyoruz.