Uzmanlardan yılbaşı uyarısı “kozmetik hediyelere dikkat”

Sosyal medya reklamları ile pazarlanan, organik ya da orijinal olduğu iddia edilen birçok kozmetik ürün Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonucunda uygunsuz bulunarak imha ediliyor. Uzmanlar sahte ürün kullanımında kalıcı sağlık ve cilt sorunlarıyla karşı karşıya kalınabileceği konusunda vatandaşları uyararak bu tür ürünleri orijinalinden ayırt etmenin püf noktalarını anlattı.

Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayicileri Derneği verilerine göre, Türkiye kozmetik sektöründe toplamda 150’den fazla ülkeye ihracat yaparak yıllık yaklaşık 1.5 milyar dolarlık ticari hacme ulaştı. Bu dev sektörde oluşan talep ve büyük maddi kazanç bazı kötü niyetli kişilerin iştahını kabartıyor. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından yapılan denetim ve incelemelerde birçok kozmetik ürünün teknik düzenlemeye aykırı ve güvensiz olduğu ortaya çıktı. Bakanlık tarafından bu firmalara milyonlarca lira ceza kesilirken, sahte ürünler kolluk güçleri tarafından el konularak imha ediliyor. Türkiye'de bir kozmetik ürünün satışa sunulabilmesi için Sağlık Bakanlığına kayıt yaptırılması, mikrobiyolojik, fiziksel ve kimyasal analizlerinden geçirildikten sonra güvenlik değerlendirme raporlarının tamamlanması gerekiyor.

“Hediye kozmetik riskli”

Güzellik ve cilt uzmanı Arzu Dağtaş, orijinalinden ayırt edilmesi çok zor olan birçok kozmetik ürünün piyasada dolaşımının arttığına ve bunların geri dönüşü olmayan ciddi sağlık sorunları yaratabileceğine dikkat çekti. Yılbaşı gibi özel günlerde hediye edilen ürünlerin takibinin zor olduğunu vurgulayan Dağtaş “Nereden alındığını bilmediğimiz hediye ürün risklidir, dikkatle incelemeliyiz. Tüm denetimlere rağmen orijinal ürün ve markaların kopyası, ancak içerikleri farklı olan sahte cilt bakım ürünleri piyasada oldukça yaygın. Sahte cilt bakım ürünleri, cildimize çok büyük kalıcı zararlar verebilir, hatta yaşamımızı bile tehlikeye sokabilir. Orijinal ürünlerden çok daha ucuz olduğu için tercih edilen sahte ürünler sağlığımız açısından bize pahalıya patlayabilir. Yüksek kur ve enflasyon nedeniyle sektörde ürün, cihaz, hammadde ve vergiler yüksek maliyetler doğuruyor. Bu maliyetler mecburen ürünlere yansıyor. Maalesef ekonomik olarak sıkıntıda olan insanlar cilt sağlığını öncelik olarak görmüyor ve öteleyebiliyorlar. Ya da kaliteli ürün yerine merdiven altı tabir edilen sağlık bakanlığı onayı olmayan ucuz, sahte ürünlere yönelebiliyor. Bu sahte ürünler kullanıldığında sorunların daha da büyümesine yol açarak, ileride çözülmesi zor vakalar haline getirebiliyor. Vatandaşlarımızı tekrar uyarıyorum, bir ürün normalden çok ucuz ise mutlaka risklidir. Hiç kullanmamak, sahte, hatalı ya da size uygun olmayan bir ürünü kullanmaktan daha doğru bir seçim. Hatalı uygulamayı düzeltmek, bir vakaya en başından müdahale etmekten çok daha zor bir süreç. Sağlığınızı önemsiyorsanız bu tür sahte ürünlere karşı çok dikkatli olmalı, satın alırken ürünü mutlaka detaylı incelemeli, eczaneler, güvenilir ve onaylı internet siteleri gibi yerlerden satın almalısınız. Cilt ürünü seçerken bir uzman ile ilerlenmesi hem ürünün orijinalliği hem de ürünün kullanımı açısından kişinin faydasına olacaktır” dedi.

Sahte bakım ürünlerinin nasıl anlaşılacağı hakkında uyarılarda bulunan Arzu Dağtaş bunların pratik tespiti için bazı püf noktalarına da değindi.

Sahte ürünler nasıl anlaşılır? Nelere dikkat edilmeli?

-Sahte ürünlerde, pakette, etikette veya markada renk, yazı, şekil, kalite farklılıkları, hataları olabilir. Dolayısıyla ambalajlar ve içerisindeki ürün iyi incelenmeli.

-Ürünler orijinalliği ve son kullanma tarihi kontrol edilerek sadece güvenilir yetkili satıcılardan, mağazalardan veya web sitelerinden alınmalı.

-Cilt bakım ürünlerinin fiyatına, kampanyalara, indirimlere dikkat edilmeli. Sahte ürünler, orijinal ürünlerden çok daha ucuz olabilir. Aşırı fiyat farkı uyarı olarak değerlendirilmeli.

-Cilt bakım ürünlerini önce cildin küçük bir bölümünde deneyerek daha korumacı bir yaklaşım mümkün. Sahte ürünler, cildimizde kızarıklıklara, kaşıntılara veya şişlik gibi tepkilere yol açabilir. Böylece daha büyük sıkıntılara karşı bir nevi önlem almış olursunuz.

-Cilt bakım ürünlerini kullanırken reaksiyonları yakından gözlemlemek gerekir. Cildimizde ağrı, yanma, kaşıntı, kızarıklık, döküntü, şişlik, kuruluk, leke, akne, enfeksiyon, yara, egzama, dermatit, alerji, hassasiyet gibi çeşitli belirtiler oluşabilir. Bunları uyarı olarak değerlendirin. Eğer sıra dışı beklenmedik bir durumla karşılaşırsanız hemen ürün kullanımını keserek bir doktora görünmelisiniz.