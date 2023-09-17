Üniversite Öğrencilerine Büyük Kıyak! Geri Ödemesiz Her Ay 2.500 TL Burs İmkanı

Eğitim dünyasında, öğrencilerin yüzünü güldürecek önemli bir gelişme yaşandı. Özellikle ekonomik zorluklarla mücadele eden üniversite öğrencilerine yönelik Türk Eğitim Vakfı'nın (TEV) duyurduğu cömert burs imkanı, eğitim yolculuklarına destek olacak nitelikte. Her yeni eğitim yılında, öğrencilerin en büyük endişelerinden biri, maddi sıkıntılarla başa çıkabilmek ve daha iyi bir eğitim deneyimi yaşayabilmektir. İşte bu noktada TEV, üniversite öğrencilerini finansal anlamda rahatlatmayı amaçlayarak karşılıksız 2.500 TL burs sunma taahhüdünde bulundu ve başvuru sürecini başlattı.

Bu önemli fırsattan yararlanabilmek için bazı şartlar bulunuyor:

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak: Burs başvurusu yapabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gereklidir. Maddi Yardıma Muhtaç Olmak: Başvuran öğrencinin maddi olarak destek ihtiyacının belirlenmesi gerekmektedir. Diğer Kurumlardan Burs Almamak: Başvuran öğrenciler, başka bir kamu veya özel kurumdan burs alıyor olmamalıdır. Ancak, Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan alınan geri ödemeli krediler bu kapsamın dışındadır. Başarı Kriterlerini Karşılamak: Burs başvurularında yeni başlayan öğrenciler için belirli bir başarı kriteri aranmaktadır. Ara sınıflar için minimum 2.50 not ortalaması gerekmektedir. Hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayıp birinci sınıfa geçiş yapan öğrenciler, bu kriteri sağlamış olmalıdır. DGS ile yerleşen öğrenciler için ise en az 2.80 mezuniyet ortalaması gereklidir. İkinci öğretim öğrencileri ise 2. sınıfa geçmiş olmalı ve en az 2.80 not ortalamasına sahip olmalıdır.





Başvuru süreci, Türk Eğitim Vakfı'nın Bursiyer Portalı üzerinden gerçekleştirilecektir. Başvurular, 4 Eylül - 24 Eylül 2023 tarihleri arasında alınacaktır. Bu süre içinde yukarıda belirtilen şartları karşılayan öğrenciler, başvurularını tamamlayarak bu değerli burs fırsatından yararlanma şansına sahip olacaklar.

Öğrenciler için ekonomik destek, üniversite hayatının önemli bir parçası haline gelmiştir. Bu tür burs imkanları, öğrencilere maddi açıdan bir nefes aldırmanın ötesinde, eğitimlerine odaklanma fırsatı sunar. Üniversite öğrencileri, derslerine ve kariyerlerine daha fazla zaman ve enerji harcayarak kendilerini geliştirebilirler.

Türk Eğitim Vakfı'nın bu burs programı, ekonomik yükün altında ezilen öğrencilere umut ve destek sağlamak adına önemli bir adımdır. Öğrenciler, bu tür inisiyatifler sayesinde eğitimlerine daha fazla odaklanabilir ve gelecekte daha başarılı bireyler olarak topluma katkı sağlayabilirler. Eğitimde fırsat eşitliği ve öğrencilerin desteklenmesi, Türkiye'nin eğitim sisteminin güçlenmesine katkıda bulunur ve gençlerimizin potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olur.