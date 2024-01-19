Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Yaşam: Axiom-3 Ekibinin Uzay Macerası

Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ), yarın öğle saatlerinde Axiom-3 ekibini ağırlamaya hazırlanıyor. Bu eşsiz yolculuk, astronotları sıradışı bir deneyimler silsilesiyle karşılayacak: yer çekimsiz ortamın verdiği heyecan, özel tasarlanmış uyku bölmeleri ve konserve yiyeceklerden ibaret günlük yaşam. UUİ'de zaten bulunan yedi kişilik ekip ile birleşecek olan Axiom-3, uzayın derinliklerinde bilimsel deneyler yapma fırsatı bulacak.

UUİ'de Bir Gün: Astronotların Rutini

Axiom-3 ekibi, uzayda geçirecekleri günlerde yoğun bir programla karşı karşıya. Her sabah Greenwich saatine göre 06.00'da başlayan günlük rutin, kahvaltı ve misyon kontrol merkeziyle planlama toplantılarıyla devam ediyor. Günün geri kalanında deneyler, iletişim ve egzersizlerle dolu. Egzersiz, UUİ'de hayati öneme sahip; zira astronotların kas ve kemik yapısını korumak için düzenli fiziksel aktivite şart. Akşam saatlerinde ise astronotlar, günlük görevleri tamamladıktan sonra sohbet ederek yemeklerini yiyor ve 22.00 civarında uyku tulumlarına çekiliyor.

Yerçekimsiz Ortamda Beslenme ve İçme

Uzayda beslenme, dünyadakinden oldukça farklı. Yiyecek ve içecekler özel paketlerde muhafaza ediliyor. Sıvı içecekler toz halinde olup, özel tüplerde suda çözünebilir şekilde saklanıyor. Gıda seçenekleri çeşitli olsa da, çoğunlukla konserve ve özel paketlerde sunuluyor. Astronotlar, kişisel tercihlerine göre yemek seçimi yapabiliyorlar.

Uzayda Su Kullanımı ve Geri Dönüşümün Önemi

UUİ'de su, hayati bir kaynak. Buradaki suyun yaklaşık %93'ü geri dönüştürülerek kullanılıyor. Astronotların nefes alış-verişlerinden, bedensel atık ve sularından elde edilen su, saflaştırılarak temel sıvı kaynağı olarak hizmet veriyor. NASA'ya göre bu sistem, mürettebatın dışarıdan getirilen suya olan bağımlılığını %65 oranında azaltıyor.

Axiom-3 ve Expedition 70: Kültürel Çeşitliliğin Uzaydaki Buluşması

Axiom-3 ekibi, UUİ'ye ulaştığında Expedition 70 ekibiyle bir araya gelecek. Bu buluşma, kültürel çeşitliliğin bir mozaiği olacak. Türk, İspanyol asıllı ABD'li, İsveçli ve İtalyan'dan oluşan dört kişilik Axiom-3 ekibi, Rus, ABD'li, Japon ve Danimarkalı yedi astronotla birlikte yaşayacak. Bu ekipler, uzayın sınırsızlığında kolektif bir yaşam bilinci ve farklı kültürlerin uyumunu deneyimleyecek.