  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına Vahap Munyar seçildi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına Vahap Munyar seçildi

Yayınlanma:
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına Vahap Munyar seçildi
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanlığına Vahap Munyar seçildi.

TGC'den yapılan açıklamaya göre, cemiyetin Kurullar ve Komisyonlar Değerlendirme Toplantısı, yönetim kurulu ve komisyon üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, 2013-2023 yılları arasında TGC Yönetim Kurulu'nda başkan olarak görev yapan Turgay Olcayto, İstanbul'dan taşınma kararı aldığı için istifa dilekçesini sunarak, 6 Ocak 2024 itibarıyla görevini bırakacağını açıkladı.

Kurulun yeniden görev dağılımının yaptığı toplantıda, daha önce başkanvekili olarak görev yapan Vahap Munyar başkanlık görevine seçildi.

TGC Başkanvekili Doğan Şentürk olurken, İhsan Yılmaz başkan yardımcılığı, Hakan Güldağ da genel saymanlık görevine getirildi.

Toplantıda, Sibel Güneş'in genel sekreter, Nuray Karagöz'ün genel sekreter yardımcısı, Göksel Göksu, Pınar Aktaş, Uğur Güç ve Atilla Dişbudak'ın ise üye olarak görevlerine devam etmesi kararlaştırıldı.

Turgay Olcayto'dan boşalacak yönetim kurulu üyeliğine de ilk yedek üye Garbis Özatay'ın çağırılmasına karar verildi.

Toplantıda, Olcayto'ya hizmetlerinden ötürü teşekkür plaketi takdim edildi.

Kaynak:Haber Kaynağı

Güncel
Milli savaş uçağı KAAN, ilk uçuşunu birkaç hafta içinde yapacak
Milli savaş uçağı KAAN, ilk uçuşunu birkaç hafta içinde yapacak
Şehitlerimizi uğurladık
Şehitlerimizi uğurladık
Kara kışla mücadele çetin başladı
Kara kışla mücadele çetin başladı
MİT'ten nokta operasyon: Sözde sorumlu öldürüldü
MİT'ten nokta operasyon: Sözde sorumlu öldürüldü
Ali Babacan’ın annesi Güner Babacan vefat etti
Ali Babacan’ın annesi Güner Babacan vefat etti
Dünya Türk Kahvesi Günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor
Dünya Türk Kahvesi Günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor
Depremden etkilenen çocukların yanındalar!
Depremden etkilenen çocukların yanındalar!