TOKİ'den Dar Gelirli Vatandaşlara Konut Fırsatı: 4.850 TL Taksitle Ev Sahibi Olu

Türkiye'nin dört bir yanında dar gelirli vatandaşlara uygun fiyatlarla konut sahibi olma imkanı sunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Rize Merkez'de yeni bir projeyi hayata geçiriyor. TOKİ Rize Merkez Hayrat projesi, dar gelirli ailelerin ve ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek uygun taksitlerle konut sahibi olma fırsatı sunuyor.

Proje, Rize'nin Hayrat Mahallesi'nde bulunuyor ve 1 oda 1 salon konutlardan oluşuyor. Toplamda 23 adet konutun bulunduğu bu projede başvurular için tarihler de belirlendi. TOKİ Rize Merkez Hayrat projesinden 4.850 TL gibi uygun bir taksitle konut sahibi olmak mümkün.

Başvurular 9 Ekim tarihinde başlayacak ve 12 Ekim tarihinde sona erecek. Başvurular, Ziraat Bankası şubeleri üzerinden kabul edilecek. Adaylar, başvuru şartlarını ve detaylarını Ziraat Bankası şubelerinden öğrenebilirler.

TOKİ Rize projesi için kura çekilişi ise 19 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu çekiliş sonucunda konut sahipleri belirlenecek.

Projede yer alan konutların fiyatları ve ödeme koşulları da dikkat çekiyor. Konutların fiyatları 969.647 TL ile 1.135.531 TL arasında değişiyor. Peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlenmiş olup, peşinat bedeli en düşük 96.964 TL, en yüksek ise 113.553 TL olarak hesaplanmıştır. Geri kalan ödeme ise 180 ay vade ile taksitlendirilebiliyor.

Proje kapsamındaki konutların brüt alanları 61.21 metrekare ile 73.02 metrekare arasında değişirken, net alanları ise 45.62 metrekare ile 55.18 metrekare arasında değişmektedir.

TOKİ, dar gelirli vatandaşların konut sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Rize Merkez TOKİ projesi, uygun taksitler ve ödeme koşulları ile ev sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Konut talepleri ve başvuruları için belirlenen tarihleri takip etmek ve şartları yerine getirmek, hayallerinizdeki eve sahip olmanızı sağlayabilir.