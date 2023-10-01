TOKİ Duyurdu! Ayda 3,000 TL Taksitle 2+1 ve 3+1 Ev Başvurusu Başladı..

Türkiye'de konut sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için müjdeli bir haber var. TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), birçok ilde başlayacak yeni konut projeleri ile uygun taksitlerle ev sahibi olma fırsatı sunuyor. İşte TOKİ'nin yeni kampanya detayları:

Uygun Taksitlerle Ev Sahibi Olma Fırsatı

TOKİ tarafından başlatılan projelerde, konut sahibi olmak isteyenler için ayda sadece 3,000 TL taksitle ev alma imkanı sunuluyor. Ayrıca açık artırma ile satılacak konutlarda yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade seçeneği de bulunuyor. Bu kampanya, özellikle düşük bütçeye sahip olan vatandaşlar için büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Uzun Vadeli Taksitler ile Kolay Ödeme

TOKİ'nin sunduğu fırsatlar arasında 180 ay vadeli konutlar da yer alıyor. Bu konutlarda aylık taksit tutarı sadece 2,581 TL olarak belirlenmiştir. Uzun vadeli taksit seçeneği, ev sahibi olmak isteyenler için ödeme kolaylığı sağlıyor.

Başvuru Koşulları

TOKİ'nin konut kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşların bazı koşulları yerine getirmeleri gerekiyor. Başvuru koşulları şu şekildedir:

TC vatandaşı olmak,

Başvuru yapılacak il sınırlarında en az 1 yıl ikamet ediyor olmak,

Başvuru sahibinin ya da aile içerisinde bulunan kişilerin üzerine tapu kaydının bulunmaması,

Başvuru yapacak kişilerin 18 yaşını tamamlamış olması,

Hane halkından yalnızca bir kişi başvuru yapabilir; aksi durumda başvuru geçersiz sayılır.

TOKİ'nin yeni konut kampanyası, konut sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor. Uygun taksitlerle ve uzun vadeli ödeme seçenekleri ile ev sahibi olmak isteyenler için TOKİ'nin projeleri önemli bir alternatif oluşturuyor. Bu fırsatları değerlendirenler, uygun koşullarda ev sahibi olmanın keyfini yaşayacaklar.