Togg Fiyat Listesi 2024: Togg Araba Fiyatları Ne Kadar?

2024 TOGG fiyat listesi belli oldu. 2023 yılında 20 bine yakın satış yapan TOGG’un SUV modeli T10X, 2024 yılında da satışlarına hız kesmeden devam edecek. 2024 yılı için sipariş takvimi ve fiyat listeleri Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) tarafından yayımlandı. Bu sene T10X için çekiliş olmayacağı da paylaşılan bilgiler arasında.

TOGG T10X SİPARİŞLERİ NE ZAMAN?

2023 yılında yapılan çekilişte yedek listede yer alan kullanıcılar için konfigürasyon güncelleme dönemi 6-10 Ocak tarihleri arası olarak açıklandı. 2023 yılı nisan ayında yapılan çekilişe katılan ancak sipariş hakkı kazanamayan kullanıcılara ise 15-19 Ocak tarihleri arasında sipariş önceliği verilecek. Son olarak, 20 Ocak 2024 itibariyle sipariş ekranları herkese açılacak. Ayrıca Togg, 2024 yılında kurumsal kullanıcılardan da sipariş toplayacak.

TOGG SİPARİŞİ NASIL VERİLİR?

TOGG için ön sipariş vermek isteyenler Google Play Store ve Apple Store'de yer alan Trumore uygulamasından ya da TOGG'un resmi internet sitesi olan togg.com.tr adresinden işlemlerini tamamlayabilirler.

TOGG FİYAT LİSTESİ

Model Bilgisi Fiyat (TL)

Togg T10X V1 RWD standart menzil 1.430.000 TL

Togg T10X V2 RWD standart menzil 1.550.000 TL

Togg T10X V2 RWD uzun menzil 1.820.000 TL

TOGG T10X TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Togg T10X’in dikkat çeken teknik özellikleri şu şekilde;

> Motor Gücü: 160 kW

> Beygir Gücü: 218 HP

> Tork: 350 Nm

> Azami Hız: 180 km/s

> 0-100 km/s: 7.8 saniye

> Motor Türü: Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM)

> Ortalama Yakıt Tüketimi: 16.9 kWh/100km

> Ağırlık: 2126 kg

> Bagaj Hacmi: 441 litre

> Uçtan uca ekran

> Hi-Fi ses deneyimi

> Meridian Premium ses teknolojisi

> Anahtarsız giriş

> Isıtmalı ön ve arka koltuklar

> Elektrikli ve hafızalı ön koltuklar

> Kablosuz şarj ünitesi

> Otomatik açılır/kapanır bagaj

> Kör nokta asistanı

> Otomatik park asistanı

> Dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici

> Kameralı sürücü dikkat asistanı

> Akıllı şerit takip sistemi

> Trafik işareti algılama sistemi

> Adaptif sürücü asistanı

> Yoğun trafik pilotu

> Ön çarpışma uyarısı ve acil durum freni