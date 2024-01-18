SSK ve Bağ-Kur Emeklileri Dikkat: Emekli Maaş Zamları ve Ödeme Tarihleri Açıklandı!

2024 yılında emeklilerimizi yakından ilgilendiren maaş zamları ve ödeme tarihleri hakkında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu haberimizde, SSK, Bağkur ve diğer emekli sandıkları kapsamında gerçekleşen maaş artışlarını ve ödeme günlerini detaylı bir şekilde ele alacağız.

Emekli Maaşlarına Yapılan Zam Oranları

2024 yılı Ocak-Haziran dönemi için emekli maaşlarına yapılan zamlar, enflasyon oranları göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Yapılan bu düzenleme ile en düşük emekli maaşı, 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye yükseltilmiştir. Bu artış, emeklilerimizin yaşam standartlarının iyileştirilmesi adına önemli bir adım olarak görülmektedir.

Emekli Maaş Farklarının Ödeme Tarihleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalara göre, SSK ve Bağkur emeklileri için ekstra %5 oranında bir zam daha yapılmıştır. Bu zamla birlikte, Ocak 2024'ten itibaren toplam zam oranı %42,6'ya ulaşmıştır. Peki, bu zamların ardından emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? İşte, Ocak ayı için belirlenen ödeme günleri:

SSK emekli maaşları 17 Ocak'tan itibaren,

Bağ-Kur emekli maaşları ise 25 Ocak'tan itibaren zamlı olarak hesaplara yatırılacak.

Emekli Maaş Ödeme Takvimindeki Önemli Tarihler

Emekli maaşlarının tahsis numarasının son hanesine göre yatırılması uygulaması devam etmektedir. Ödemelerin hafta sonuna denk gelmesi durumunda, ödeme tarihlerinde küçük değişiklikler yapılabilir. İşte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için belirlenen ödeme tarihleri:

İşte 4A SSK Emekli Maaşları Ödeme Takvimi:

Tahsis Numarasının Son Rakamı Ödeme Tarihi 9 17 Ocak 7 18 Ocak 5 19 Ocak 3 20 Ocak 1 21 Ocak 8 22 Ocak 6 23 Ocak 4 24 Ocak 2 25 Ocak 0 26 Ocak

Bu tablo, SSK emeklilerinin Ocak ayı içerisinde maaşlarını hangi tarihte alacaklarını tahsis numaralarının son rakamına göre göstermektedir. Bu bilgiler, emeklilerimiz için önemli bir planlama aracı olacaktır.

4B Bağ-Kur Emekli Maaşı Ödeme Takvimi:

Tahsis Numarasının Son Rakamı Ödeme Tarihi 9, 7, 5 25 Ocak 3, 1 26 Ocak 8, 6, 4 27 Ocak 2, 0 28 Ocak

Bu tablo, Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayı içinde maaşlarını tahsis numaralarının son rakamına göre ne zaman alacaklarını göstermektedir. Bu bilgiler, Bağ-Kur emeklileri için maaşlarını doğru zamanda alabilmek adına önemli bir kaynaktır.

2024 yılının ilk yarısında emeklilerimizi bekleyen maaş zamları ve ödeme tarihleri hakkında tüm detayları sizlerle paylaştık. Emeklilerimizin maaş zamlarından en verimli şekilde yararlanabilmesi ve ödeme tarihlerini doğru bir şekilde takip edebilmesi adına bu rehberi hazırladık. Eminiz ki bu bilgiler, emeklilerimiz için önemli bir kaynak olacaktır.