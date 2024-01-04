Son bir haftada 36 terörist etkisiz hale getirildi

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Aktürk, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 36 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 2023 dahil etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2 bin 237'ye ulaştığını söyledi.

Tuğamiral Zeki Aktürk, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Asos'ta bulunan terör hedeflerine yönelik 29 Aralık'ta düzenlenen hava harekatlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 24 hedefin başarıyla imha edildiğini aktardı.