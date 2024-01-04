  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Son bir haftada 36 terörist etkisiz hale getirildi

Son bir haftada 36 terörist etkisiz hale getirildi

Yayınlanma:
Son bir haftada 36 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 36 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Aktürk, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 36 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 2023 dahil etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2 bin 237'ye ulaştığını söyledi.

Tuğamiral Zeki Aktürk, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Asos'ta bulunan terör hedeflerine yönelik 29 Aralık'ta düzenlenen hava harekatlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 24 hedefin başarıyla imha edildiğini aktardı.

Kaynak:Haber Kaynağı

Güncel
Emekliye ek zam mı geliyor?
Emekliye ek zam mı geliyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'den kazandığı tazminatı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'den kazandığı tazminatı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı
MİT'ten PKK'ya bir darbe daha!
MİT'ten PKK'ya bir darbe daha!
Sibergöz-11 operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı
Sibergöz-11 operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı
Uzmanlardan yılbaşı uyarısı “kozmetik hediyelere dikkat”
Uzmanlardan yılbaşı uyarısı “kozmetik hediyelere dikkat”
MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı
MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı
Arabuluculukta 2024 yılı ücret tarifesi belirlendi
Arabuluculukta 2024 yılı ücret tarifesi belirlendi