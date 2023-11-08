Şişik: Kentsel dönüşüm hızlanacak

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik şunları söyledi;

"Yasanın en önemlisi tebligat mektubu. Bu binaya asılacak, e-devletten tebligat yapılıp ilgili muhtarlıklara da ilan yoluyla asılacak. Böylece bana tebligat gelmedi gibi duraksamalar yaşanmayacak. Bir diğer önemli husus da radikal bir karar alınarak riskli binalarda tespit çalışmalarına engel olunamayacak. Engel olmak isteyenler ya da kapılarını kilitlediği takdirde oranın mülki amiri tarafından acil bir karar verilerek gerekli kolluk kuvvetleri vasıtasıyla kilitli kapılar dahi açılacak. Risk tespiti çalışmaları devam edilecek. Bu çok önemli bir konu. Bir diğer önemli husus da birçok riskli bina var, kesinleşmiş ama tahliyesi gerçekleşmeyip yıkılmamış. Artık tek seferde 90 günden fazla olmamak şartıyla tebligat yapılacak. Gerçekleşmediği takdirde mülki idare tarafından gerekli adette kolluk kuvvetleri vasıtasıyla tahliyeler gerçekleşecek. O bina riskli ve kesinleştiyse yıkımı da beklenmeyecek. Mülki amirlerin denetiminde binaların yıkımı gerçekleşecek ve oranın masrafları da oranın mülkiyet sahiplerinden alınacak. Ayrıca rezerv alanlara kentsel dönüşümün transferi de önemli. Şehirleşmesini yapmış yerlerdeki parsellerde artık rezerv alanı olabilecek. Bu yasayla birlikte kentsel dönüşümdeki tıkanıklığın önünün açılıp kentsel dönüşümün hızlanmasını bekliyoruz. Yine de finansal kısım da sıkıntılar devam ediyor. Yarısı bizden kampanyası var ancak mali yükümlülük fazla gelebilir. Taksit ödemeler insanları zorlayabilir. Ekonomik zorluklar nedeniyle kentsel dönüşüme giremeyenler de vatandaşlar kentsel dönüşüm müdürlüklerine başvuruda bulunmalılar. Bunun için de birinci derecede yakın olmamalı, taksitleri ödemeyecek durumda olmaları halinde bakanlık çözüm sunabilir."