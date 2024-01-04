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Sigaraya zam: 2024 sigara fiyatları güncel fiyat listesi

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Sigaraya zam: 2024 sigara fiyatları güncel fiyat listesi
Sigaraya zam son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Bazı haber sitelerinde yer alan paylaşımlara göre, yeni yıla girilmesiyle birlikte sigaraya 3 TL zam geldi. Söz konusu haberlerin ardından tütün ürünü kullanıcıları ''En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?'' sorusuna yanıt arıyor.

Sigaraya zam son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Bazı haber sitelerinde yer alan paylaşımlara göre, yeni yıla girilmesiyle birlikte sigaraya 3 TL zam geldi. Söz konusu haberlerin ardından tütün ürünü kullanıcıları ''En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?'' sorusuna yanıt arıyor.

EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA NE KADAR?

Son zamlarla birlikte aynı sigara grubundaki en ucuz sigara fiyatı 56 TL'ye çıktı. En pahalı sigara ise 70 TL oldu.

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