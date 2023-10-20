Selçuk Bayraktar’dan "Gazze halkına 280 milyon liralık insani yardım" açıklaması

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, "Baykar olarak Gazze halkı için 280 milyon liralık insani yardım yapmaya hazırız. Tüm insanlığı Gazze’de yaşanan katliamların durdurulması için harekete geçmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.