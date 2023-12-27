Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı yapacak! Başvuru ne zaman? Şartlar neler?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 27 bin personel alımı yapılacak. Resmi Gazete'de detayları yayımlanan sözleşmeli personel alımı ilanında, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde sağlık hizmetlerinin yürütülebilmesi için 27 bin personel alımı yapılacağı açıklandı. Detaylar haberimizde...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ NE?

Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı başvuru tarihleri henüz belli değil. Tarihler belli olduğunda haberimizde yer alacak. Başvuru şartları da yayımlanacak kılavuz ile birlikte belli olacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO BRANŞ DAĞILIMI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda yer alan bilgiye göre, 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 Hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3498 tabip, 23 bin 464 uzman tabip alımı yapılacak. Toplamda 27 bin personel alınacak.