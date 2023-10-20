Rusya-Çin Enerji İş Forumu başladı

İki ülke arasında son beş yıldaki toplam ticaret cirosu 660 milyar dolara yükseldi.

2023 yılının ilk 9 ayında, Çin ile Rusya arasındaki ticaret cirosu, bir önceki yılın aynı dönemine göre neredeyse %30 artarak 176,4 milyar dolara ulaştı.

Rusya-Çin Enerji İş Forumu (RCEBF), Rosneft ve Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC) tarafından ortaklaşa düzenlenen Rusya Cumhurbaşkanlığı Yakıt ve Enerji Kompleksi Gelişim Stratejisi ve Çevre Güvenliği Komisyonu ile Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Enerji İdaresi'nin himayesinde düzenleniyor.

Rusya Devlet Başkanı'nın tebrik konuşması, Rosneft İcra Kurulu Başkanı Igor Sechin tarafından yapıldı. Tebrik konuşmasında Vladimir Putin, Rusya ile Çin arasındaki kapsamlı ortaklık ve stratejik iş birliği ilişkilerinin eşi benzeri görülmemiş yükseklikte bir seviyeye ulaştığını ve dinamik bir şekilde gelişmeye devam ettiğini belirtti. Bu ilişkilerin kilit bileşenlerinden biri, giderek daha aktif ve çok boyutlu hale gelen enerji iş birliğidir.

Ardından Sechin, mevcut durum ve Rusya-Çin iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin beklentiler hakkındaki görüşlerini özetledi. Igor Sechin, "Rusya ile Çin arasındaki iş birliği her alanda güçleniyor. Ülkelerimiz arasında son beş yıldaki toplam ticaret cirosu 660 milyar dolara yükseldi.” dedi. “2023'ün 8 ayı sonunda Rusya, Çin'in ana petrol tedarikçisi haline gelerek Suudi Arabistan'ın önüne geçti. Bu yıl Çin'e halihazırda 75 milyon tondan fazla Rus petrolü teslim edildi. Bu rakam, geçen yıla göre %25 daha fazla."

Enerji sektörü iki ülke arasındaki en önemli iş birliği alanıdır. 2023'ün 8 ayı boyunca Rusya, Suudi Arabistan'ı geçerek Çin'in ana petrol tedarikçisi haline geldi. Bu yıl Çin'e halihazırda 75 milyon tondan fazla Rus petrolü teslim edildi. Bu rakam, geçen yıla göre %25 daha fazla. Igor Sechin, “Gaz sektöründe Rusya-Çin iş birliğinin hızlı bir şekilde büyüdüğünü görüyoruz. Bu yıl Rusya'nın Çin'e gaz ihracatı, tarihin en yüksek seviyesine ulaşacak ve 30 milyar metreküpü aşacak." dedi.

Rusya'nın "Doğu'ya dönüşünde", Çin destinasyonu önemli bir rol oynuyor. 2023 yılının ilk 9 ayında, Çin ile Rusya arasındaki ticaret cirosu, bir önceki yılın aynı dönemine göre neredeyse %30 artarak 176,4 milyar dolara ulaştı. Sechin, "Ülkelerimiz arasındaki ticaret cirosunun, bu yılın başlarında 200 milyar dolar hedefini aşacağına inanmak için her türlü neden var." diye ekledi.

Geçtiğimiz yıl Çin aynı zamanda, tedarikini üç aylık artışla 67 milyon tona çıkararak en büyük Rus kömürü alıcısı oldu. “Rusya ile Çin arasındaki ekonomik iş birliğinin en önemli projelerinden biri olan Tianwan Nükleer Santrali'nin amiral gemisi olduğu nükleer sektördeki iş birliğimizi genişletiyoruz. Her biri 1.200 MW'lık iki Rus tasarımı nükleer güç ünitesi şu anda Tianwan Nükleer Santrali'nde inşa ediliyor. Daha önce inşa edilen Rus VVER-1000 tasarımının dört ünitesi, başarılı bir şekilde çalışıyor ve ülkenin enerji sistemine milyarlarca kilovatsaat elektrik sağlıyor. Ayrıca, Liaoning şehrinde Xudapu Nükleer Santrali inşa ediliyor."

Uzun vadede enerji güvenliği söz konusu olduğunda, Rusya'nın yeni enerji projelerindeki yatırımlara öncelik veren az sayıdaki ülkeden biri olduğunu da belirtmek gerekir. Sechin şöyle devam etti: “Bu bağlamda, öncelikle Vostok Petrol Projesi'nden bahsetmek istiyorum. Dünyada arama ve üretime yapılan yatırımlarının azalmasıyla birlikte, Kuzey Sibirya'daki 6,5 milyar ton petrol kaynak tabanına sahip olan ve dünyanın en büyük yeşil alan projesi olan bu proje, muhtemelen dünyada hidrokarbon piyasası üzerinde istikrar sağlayıcı bir etki yaratabilecek en büyük projedir. Bu büyük ölçekli yatırım projeleri, Asya'daki müşterilerimize giden en kısa deniz yolu olan Kuzey Denizi Rotasını aktif olarak teşvik etmemizi sağlıyor.”

Forum açılış törenine Çin Halk Cumhuriyeti Birinci Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Yakıt ve Enerji Sektörü Stratejik Gelişimi ve Çevre Güvenliği Başkanlık Komisyonu Genel Sekreteri Igor Sechin, Rosneft İcra Kurulu Başkanı Aleksandr Novak, Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı ve Çin Ulusal Petrol Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Dai Houliang katıldı.

Bu yılki etkinlikte siyasi isimler, çeşitli sektörlerden 100'den fazla büyük Rus ve Çin şirketinin temsilcileri, bilim adamları, akademisyenler, uzmanlar ve analistler de dahil olmak üzere yaklaşık 500 katılımcı yer aldı.