Red Bull Campus Clutch Türkiye’nin Şampiyonu Werder Weremem Oldu

Geçtiğimiz yıl da Türkiye Şampiyonu olarak Brezilya’daki Dünya Finali’ne katılan Werder Weremem, bu yıl da Red Bull Campus Clutch Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil edecek.

Üniversite öğrencilerinin Türkiye’nin en iyi üniversiteli VALORANT takımı olmak için mücadele ettiği Red Bull Campus Clutch Türkiye’nin kazananı belli oldu. Toplamda bin iki yüz takımda, altı bin öğrencinin yarıştığı Red Bull Campus Clutch Türkiye’nin şampiyonu Werder Weremem ekibi oldu. ESA Espor Arena’da gerçekleşen final müsabakalarında Howl Esports takımına karşı verdiği mücadeleden galip gelen Werder Weremem, 23-24 kasımda Volkswagen Arena’da düzenlenecek olan Red Bull Campus Clıtch Dünya Finali’nde yarışacak.

Red Bull Campus Clutch Türkiye bu sene, Intel NUC, Agon by AOC, Yapı Kredi Play ve Algida partnerliğinde düzenleniyor. Red Bull Campus Clutch kapsamında üniversitelerde organizasyon boyunca etkinlik alanlarında yer alan taşınabilir oyun merkezi Red Bull Gaming Hub’lar kuruldu.

Üniversiteler Arası Global VALORANT Turnuvası

Dünyanın en çok oynanan, izlenen ve konuşulan oyunlarından biri olan VALORANT için düzenlenen ve sadece üniversite öğrencilerinin katılabildiği global VALORANT turnuvası Red Bull Campus Clutch, 35 ülkede gerçekleşiyor. Her ülkenin ulusal şampiyonları bir sonraki aşama olan Dünya Finali'nde karşı karşıya geliyor.