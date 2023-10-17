Öğrencilere el yıkama alışkanlığı kazandıracak proje

Zeytinburnu bölgesindeki 15 ilköğretim okulunda 5 binden fazla çocuğa ulaşması hedeflenen projede, el yıkama alışkanlığının kazandırılması ve konunun önemine dikkat çekilmesi amaçlanıyor. 16 Ekim Pazartesi günü Şehit Ömer Cankatar İlkokulu’nda da düzenlenen eğitim etkinliğine; Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetinkaya, Koç Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Özgür Gözer ve Koç Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Süda Tekin katıldı.

Koç Üniversitesi Hastanesi ve Zeytinburnu Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen “Sağlık Elde Başlar Projesi” 7. yılında da çocuklara el ve tırnak temizliği, doğru el yıkama alışkanlığı kazandırılması konusunda eğitimlerine devam ediyor. Dünya El Yıkama Günü kapsamında düzenlenen proje ile, 5 binden fazla çocuğa ulaşılması hedefleniyor. 16 Ekim Pazartesi günü Şehit Ömer Cankatar İlkokulu’nda düzenlenen eğitime, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetinkaya, Koç Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Özgür Gözer ve Koç Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Prof. Dr. Süda Tekin katıldı. 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk döneminde uygulanmaya başlanan proje ile bu yıl Zeytinburnu’ndaki 15 okulda 5 binden fazla çocuğa ulaşılması amaçlanıyor.

Prof. Dr. Süda Tekin: “Sağlıklı olmak, temiz kalmakla başlar”

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süda Tekin, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Enfeksiyon hastalıklarının önlenmesinde en basit, en kolay ve en ucuz yöntem el hijyenidir. El yıkamayla pek çok bulaşıcı hastalık önlenebilir. El hijyeni konusunda farkındalığın artırılması, el yıkama konusunda erken yaşta alışkanlıkların edinilmesi amacıyla 15 Ekim 2008’den beri ‘Dünya el yıkama günü’ farklı etkinliklerle kutlanmaktadır. Bizler de Zeytinburnu Belediyesi Milli Eğitim Müdürlüğü ve Koç Üniversitesi Hastanesi olarak, bu farkındalığın küçük yaşlarda kazanılmasını sağlamak amaçlı okullara ziyarette bulunuyoruz. Proje kapsamında 6 senedir yaklaşık 25 binden fazla çocuğa ulaştık. Okullarda el hijyeninin önemini içeren anlatımlar ve uygulamalı el yıkama eğitimleri vermekteyiz. Bu yıl da 15 okul ziyaret ederek, daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz. Eğitimlerimizde yeni nesile, çocuklarımıza temizliği öğretiyoruz. Sağlıklı olmanın ilk koşulunun temiz kalmak olduğunu anlatıyoruz. Bunu ilkokul seviyesindeki çocuklara, çocuklar aracılığıyla tüm ailelere ve topluma yaymaya hedefliyoruz. Sağlık Elde Başlar sloganıyla sağlıklı bir nesil hedefliyoruz.”

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy: “Sağlıklı Bir Eğitim İçin Elleri Temiz Tutuyoruz”

Çocukların el yıkama alışkanlığı edinmesinin onları birçok hastalıktan koruyacağını dile getiren Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “El yıkamak aynı zamanda bir alışkanlıktır. Bilim insanlarının ifade ettiği üzere hastalıkların en az yarısı elimizdeki mikroplardan bulaşıyor. Konusunda uzman doktorlarımız doğru şekilde el yıkamayla bu bulaşmanın önüne rahatlıkla geçilebileceğini ifade ediyor. Alışkanlık dediğimiz şey küçük yaşlarda başlar. Biz de ’Dünya El Yıkama Günü’ sebebiyle Koç Üniversitesi Hastanesi iş birliğiyle Zeytinburnu’muzdaki tüm ilkokul birinci sınıf öğrencilerine el yıkama seti hediye etmeye başladık. Aynı zamanda Koç Üniversitesi Hastanesi’nden gelen uzman doktorlarımız da çocuklarımıza ellerini nasıl yıkamaları gerektiğini anlatıyor ve sınıfta birlikte uygulamasını yapıyorlar. Bu proje sayesinde çocuklarımız doğru el yıkama tekniklerini öğrenerek kendilerine ya da arkadaşlarına mikrop bulaştırma ihtimalini en düşük seviyede tutacak” dedi.