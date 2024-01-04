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MİT'ten PKK'ya bir darbe daha!

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MİT'ten PKK'ya bir darbe daha!
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türkiye'ye yönelik eylem planları yaptığı tespit edilen PKK/KCK'lı terörist Sadık Şeyh Ahmet'i, Irak Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, Süleymaniye'nin Pencevin kırsalında faaliyet gösteren ve Türkiye'ye yönelik eylem planlamalarını yapan "Eriş Berxwedan" kod adlı Sadık Şeyh Ahmet'i takibe aldı.

Bunun üzerine harekete geçen MİT'in saha ajanları, Irak'ta PKK/KCK'nın saldırı/sabotaj planlamalarına stratejik desteklerde bulunan terörist Ahmet'i düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Suriye'de rejim muhalifi hareketlerin başlamasıyla Türkiye'ye gelen Sadık Şeyh Ahmet'in 2015'te Suriye'ye dönerek PKK/YPG içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği belirlendi.

Uzun dönem Suriye'de örgüt adına farklı konumlarda faaliyet gösteren Ahmet'in daha sonra Irak alanına geçerek son olarak örgütün Irak-İran sınır hattında bulunan sözde üst düzey örgüt mensuplarıyla hareket ettiği saptandı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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