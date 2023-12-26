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MİT'ten nokta operasyon: Sözde sorumlu öldürüldü

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MİT'ten nokta operasyon: Sözde sorumlu öldürüldü
MİT, silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Süleymaniye sorumlularından Mehmet Şefa Akman'ı nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "Süleymaniye sorumlusu" "Bahoz Zagros" kod adlı Mehmet Şefa Akman'ı etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütüne 2005 yılında katılan Akman'ın Irak'ın kuzeyinde örgütün sözde Süleymaniye sorumlusu olduğunu belirlendi.

Türkiye'ye yönelik silahlı eylem hazırlığında olduğunu tespit edilen terörist Akman, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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