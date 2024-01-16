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MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Suwyeş'i etkisiz hale getirdi

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MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Suwyeş'i etkisiz hale getirdi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Liman Suwyeş'i, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde olduğu belirlenen YPG'nin kadın yapılanmasının sözde sorumlularından ve terör örgütünün sözde meclis üyesi "Rihan Amude" kod adlı Liman Suwyeş'i takibe aldı.

Bulunduğu yer belirlenen Suwyeş, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Suwyeş'in, Suriye'de örgüt adına toplumsal alan ve örgütlenme faaliyetlerini yönettiği, Türkiye sınırındaki Kamışlı bölgesinde, Kandil'den gelen talimatları kadın örgüt mensuplarına aktardığı belirlendi.

Ayrıca teröristin, örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda Türkiye'ye yönelik eylemsel faaliyetleri organize ettiği tespit edildi.

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