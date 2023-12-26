  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Milli savaş uçağı KAAN, ilk uçuşunu birkaç hafta içinde yapacak

Milli savaş uçağı KAAN, ilk uçuşunu birkaç hafta içinde yapacak

Yayınlanma:
Milli savaş uçağı KAAN, ilk uçuşunu birkaç hafta içinde yapacak
Milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşu birkaç hafta içinde yapılacak.

Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen, Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden KAAN'ın uçuşuna yönelik hazırlıklar ve testler tüm hızıyla devam ediyor.

KAAN'ın bugüne kadar fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri, yakıt testlerinin ardından motor çalıştırma testleri yapıldı.

Yer testleri ile taksi testlerinin tamamlanmasının ardından KAAN'ın birkaç hafta içinde ilk uçuşunu gerçekleştirmesi bekleniyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

Güncel
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına Vahap Munyar seçildi
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına Vahap Munyar seçildi
Şehitlerimizi uğurladık
Şehitlerimizi uğurladık
Kara kışla mücadele çetin başladı
Kara kışla mücadele çetin başladı
MİT'ten nokta operasyon: Sözde sorumlu öldürüldü
MİT'ten nokta operasyon: Sözde sorumlu öldürüldü
Ali Babacan’ın annesi Güner Babacan vefat etti
Ali Babacan’ın annesi Güner Babacan vefat etti
Dünya Türk Kahvesi Günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor
Dünya Türk Kahvesi Günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor
Depremden etkilenen çocukların yanındalar!
Depremden etkilenen çocukların yanındalar!