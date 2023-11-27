Michaela Astro'dan 2024 öngörüleri

Her yeni yıl olduğu gibi, 2023'ü uğurlarken de astrologların açıklamalarına kulak veriyoruz. Daha önce koronavirüs, deprem, savaşlar ve seçim gibi konularda yaşanacakları önceden tahmin eden astrologlar 2024 yılı için neler söyledi? 2024 yılında gerçekleşmesi beklenen astrologların öngörüleri birbiri ardına geliyor. Savaşlar, deprem, salgın... Koca bir yılı daha geride bırakırken astrolog Michaela Astro, yaptığı tam isabet öngörülerle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Michaela Astro'nun bu seneki tahminleri merak edilirken sosyal medyasında yavaş yavaş açıklamalara başladı. Şubat ayının sert geçeceğini ifade eden Michaela Astro, “Türkiye bu süreçte önemli kararlar almak zorunda kalabilir. Yeni bir dönem başlatabilir veya bir konuda mecburi bir yön seçmek zorunda kalabilir” ilk paylaşımı oldu. İsrail iyice zıvanadan çıkacak paylaşımını da yapan Michaela Astro, 2024-2025 Mart ayına kadar ülke olarak iyi olacağımızı paylaştı. 2024 yılı, evlilik ve boşanma kararlarının hem magazin dünyasında hemde halk arasında rekorlarının kırıldığı bir yıl olacak vurgusunu yapan Michaela Astro, 2024 Şubat ayının 6 ay öncesi ve sonrası dönemde siyaset zirvesinde önemli bir değişim yaşanabilir iddiasında bulundu. Öngörüleri takipçileri tarafından yakından takip edilen Michaela Astro, çalışmalarının devam ettiğini emin olduğu konuları paylaştığını takipçilerine duyurdu.