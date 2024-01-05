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MHP, gazetecilerin yeşil pasaport talebini Meclis'e taşıdı

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MHP, gazetecilerin yeşil pasaport talebini Meclis'e taşıdı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Basın mensuplarının uzun süredir gündeme getirdiği Yeşil Pasaport taleplerini Meclis gündemine taşındı. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir basın mensuplarımızın yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Gazetecilerin vize problemini aşmak için önerdikleri yeşil pasaport talebi TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a iletilmişti. MHP, gazetecilerin taleplerini Meclis'e taşıdı.

Anadolu Yayıncılar federasyonu (AYF) öncülüğünde gündeme getirilen ve gazeteci Hande Fırat Zafer Şahin Melik Yiğitel, Mehmet Acet ve Oral Çalışlar gibi isimler girişimde bulunarak talebe ilişkin ilk imzalarını atmışlardı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir yaptığı açıklamada basın mensuplarımızın yanında olmaya devam edeceğiz dedi.

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