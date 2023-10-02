Meteoroloji'den İstanbul ve Birçok İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı: İşte Detaylar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bir dizi il için yağış uyarısında bulundu. Özellikle Marmara Bölgesi, Karadeniz kıyıları ve iç kesimlerde etkili olması beklenen yağışlar, yer yer kuvvetli olacak. İşte ayrıntılar:

İstanbul'da Su Baskınları Devam Ediyor Son günlerde İstanbul'da etkili olan yağışlar, su baskınlarına ve olumsuz hava koşullarına neden oluyor. Bu durum, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nü yeni bir uyarı yapmaya itti. Halkın dikkatli olması ve gerekli tedbirleri alması önem taşıyor.

Hava Durumu Tahmini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Ancak Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege dışında kalan bölgelerde aralıklı sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneybatısında yağışların yer yer kuvvetli, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise çok kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Kuvvetli Yağış Uyarısı Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli batı ve kuzeybatı yönlerden esecek rüzgarlarla birlikte etkili olması bekleniyor. Bu etkili yağışlar sonucunda Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun'un batısı, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli yağışlar görülebilir. Bu nedenle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması önemlidir.

Gece Saatlerine Kadar Kuvvetli Yağış Bekleniyor Kuzeybatı kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerine kadar Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

Sarı ve Turuncu Kodlu Uyarılar Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Artvin, Kocaeli, Rize, Zonguldak, Düzce, Giresun, Ordu, Sakarya, Trabzon ve Bartın için sarı kodlu uyarı yaparken, Samsun'a turuncu kodlu uyarıda bulundu. Halkın bu uyarılara dikkat etmesi ve gerekli önlemleri alması, olası olumsuzluklara karşı hayati önem taşımaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bu uyarılar, hava koşullarının takip edilmesi gerektiğini gösteriyor. Vatandaşlar, ani sel, su baskını ve ulaşım aksamalarına karşı tedbirli olmalıdır.