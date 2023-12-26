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Kara kışla mücadele çetin başladı

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Kara kışla mücadele çetin başladı
Yüksek rakımlı geçitlerin bulunduğu Erzincan-Sivas güzergahında çalışma yapan Karayolları ekipleri ile trafik polisleri, yoğun kar ve tipide yolda kalanların imdadına yetişiyor.

Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü 164. Bakım Şube Şefliği sorumluluk alanındaki 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ ve 2 bin 160 metre yükseklikteki Sakaltutan geçitlerini de kapsayan 740 kilometrelik yol ağında çalışma yapan ekipler, "kara kış"ın yaşandığı bugünlerde kar, tipi ve dondurucu soğukla mücadele ediyor.

Erzincan Bölge Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliği'nde görevli trafik polisleri ile koordineli çalışan Karayolları ekipleri, Erzincan-Sivas kara yolunu kullanan vatandaşların can ve mal güvenliği için yoğun mesai yapıyor.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşımın aksamaması için güzergah boyunca gece gündüz kar küreme ve tuzlama çalışması yürüten Karayolları ekiplerine trafik polisleri de aldıkları güvenlik önlemleriyle eşlik ediyor.

Yolda kalanlara yardım eli uzatıyorlar

Uygulama noktalarında tedbirsiz sürücüleri uyaran, yolda kalanlara yardım eli uzatan trafik polisleri, mahsur kalma ya da kaza durumlarında da ilgili birimleri hızlıca bilgilendirip sağlık ve arama kurtarma ekiplerinin kısa sürede olay yerine intikalini sağlıyor.

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