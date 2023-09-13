İYİ Parti, yerel seçimlerde 81 ilde kendi adaylarını çıkaracak

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, Genel İdare Kurulu sonrası düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.



Yapılan son zamlarla ilgili Kürşat, “Yine zam üzerine zam geliyor ama iktidarın umurunda değil. Emekli ve engellilerin aldığı maaşlar konusunda iktidar sessiz. Emekli maaşına yapılacak olan zam konusunu da iktidar uzattıkça uzatıyor. Emeklilerin haykırışına ses vermek için geçen hafta İstanbul Avcılar’daki ekibimiz 5 bin imza toplayıp grup başkanlığımıza iletti. Bugün Türkiye genelinde bu yapılsa daha iyi sonuç alınır” dedi.

YEREL SEÇİM AÇIKLAMASI

Yerel seçimlerle ilgili de Zorlu, şu ifadeleri kullandı;

*31 Mart 2024’e yapılacak seçimlerde 81 il ve ilçelerinde partimizin kendi adaylarının, her seçim çevresinde halkla görüşülerek aday adaylarımızın tespit edilmesine karar verildi ve parti başkanlık divanımız bu süreçte yetkilendirildi.

*Bu kararın yeniden ayağa kaldırmayı hedeflediğimiz siyasete hayırlı olmasını diliyorum.

*Genel İdare Kurulu bu kararı oy çokluğuyla aldı. 4 arkadaşımız karara farklı görüş bildirdi.

*Genel İdare Kurulu bizim nihai karar verme organımız, bu konularda genel başkanımız Genel İdare Kurulu’nun görüşünü almadan asla hareket etmez.