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İstanbul'da 18 Ekim 2023 Çarşamba Elektrik Kesintisi ve Su Kesintisi..

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İstanbul'da 18 Ekim 2023 Çarşamba Elektrik Kesintisi ve Su Kesintisi..
İstanbul'da 18 Ekim 2023 Çarşamba günü bazı bölgelerde planlı elektrik kesintisi ve su kesintisi uygulanacak. Elektrik kesintisi saatleri ve nedenleri ile su kesintisi bilgileri vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Elektrik Kesintisi Bilgileri:

İstanbul Avcılar Elektrik Kesintisi (Saat: 09:00-16:00): Avcılar ilçesinde bulunan Cihangir Mahallesi'nde 18 Ekim 2023 tarihinde 09:00 ile 16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması ve Kapsamlı Havai Hat Bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul Bağcılar Elektrik Kesintisi (Saat: 00:00-06:00 ve 09:00-17:00): Bağcılar ilçesinde bulunan Demirkapı Mahallesi ve Hürriyet Mahallesi'nde iki ayrı saat diliminde elektrik kesintisi uygulanacaktır. İlk kesinti 18 Ekim 2023 tarihinde 00:00 ile 06:00 saatleri arasında, ikinci kesinti ise 09:00 ile 17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı ve Kapsamlı TM Bakımı sebebiyle gerçekleştirilecektir.

İstanbul Bahçelievler Elektrik Kesintisi (Saat: 00:00-06:00): Bahçelievler ilçesinde bulunan Yenibosna Merkez Mahallesi'nde 18 Ekim 2023 tarihinde 00:00 ile 06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması ve Kapsamlı TM Bakımı sebebiyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul Bakırköy Elektrik Kesintisi (Saat: 09:00-13:00): Bakırköy ilçesinde bulunan Yeşilköy Mahallesi'nde 18 Ekim 2023 tarihinde 09:00 ile 13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması ve Kapsamlı TM Bakımı sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

İstanbul Beylikdüzü Elektrik Kesintisi (Saat: 09:00-17:00): Beylikdüzü ilçesinde bulunan Kavaklı Mahallesi'nde 18 Ekim 2023 tarihinde 09:00 ile 17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul Beyoğlu Elektrik Kesintisi (Saat: 00:00-06:00 ve 10:00-15:00): Beyoğlu ilçesinde bulunan Kocatepe Mahallesi ve Camiikebir Mahallesi'nde iki ayrı saat diliminde elektrik kesintisi uygulanacaktır. İlk kesinti 18 Ekim 2023 tarihinde 00:00 ile 06:00 saatleri arasında, ikinci kesinti ise 10:00 ile 15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı ve İş Sağlığı ve Güvenliği gözetilerek gerçekleştirilecektir.

İstanbul Büyükçekmece Elektrik Kesintisi (Saat: 01:00-05:00): Büyükçekmece ilçesinde bulunan Celaliye Mahallesi'nde 18 Ekim 2023 tarihinde 01:00 ile 05:00 saatleri arasında Bakım Çalışması ve Kapsamlı TM Bakımı sebebiyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul Çatalca Elektrik Kesintisi (Saat: 10:00-16:00): Çatalca ilçesinde bulunan Belgrat Mahallesi ve Hallaçlı Mahallesi'nde 18 Ekim 2023 tarihinde 10:00 ile 16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması ve Önleyici Bakım sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

İstanbul Esenyurt Elektrik Kesintisi (Saat: 09:00-11:00 ve 09:00-17:00): Esenyurt ilçesinde bulunan Çınar Mahallesi ve Örnek Mahallesi'nde iki ayrı saat diliminde elektrik kesintisi uygulanacaktır. İlk kesinti 18 Ekim 2023 tarihinde 09:00 ile 11:00 saatleri arasında, ikinci kesinti ise 09:00 ile 17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı ve İş Sağlığı ve Güvenliği gözetilerek gerçekleştirilecektir.

İstanbul Eyüpsultan Elektrik Kesintisi (Saat: 11:30-17:30): Eyüpsultan ilçesinde bulunan Güzeltepe Mahallesi'nde 18 Ekim 2023 tarihinde 11:30 ile 17:30 saatleri arasında Yatırım ve Ekonomik Ömür sebebiyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul Fatih Elektrik Kesintisi (Saat: 09:00-12:00 ve 09:00-17:00): Fatih ilçesinde bulunan Cerrahpaşa Mahallesi ve Molla Fenari Mahallesi'nde iki ayrı saat diliminde elektrik kesintisi uygulanacaktır. İlk kesinti 18 Ekim 2023 tarihinde 09:00 ile 12:00 saatleri arasında, ikinci kesinti ise 09:00 ile 17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması ve Kapsamlı TM Bakımı sebebiyle gerçekleştirilecektir

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