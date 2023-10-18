İstanbul'da 18 Ekim 2023 Çarşamba Elektrik Kesintisi ve Su Kesintisi..

Elektrik Kesintisi Bilgileri:

İstanbul Avcılar Elektrik Kesintisi (Saat: 09:00-16:00): Avcılar ilçesinde bulunan Cihangir Mahallesi'nde 18 Ekim 2023 tarihinde 09:00 ile 16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması ve Kapsamlı Havai Hat Bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul Bağcılar Elektrik Kesintisi (Saat: 00:00-06:00 ve 09:00-17:00): Bağcılar ilçesinde bulunan Demirkapı Mahallesi ve Hürriyet Mahallesi'nde iki ayrı saat diliminde elektrik kesintisi uygulanacaktır. İlk kesinti 18 Ekim 2023 tarihinde 00:00 ile 06:00 saatleri arasında, ikinci kesinti ise 09:00 ile 17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı ve Kapsamlı TM Bakımı sebebiyle gerçekleştirilecektir.

İstanbul Bahçelievler Elektrik Kesintisi (Saat: 00:00-06:00): Bahçelievler ilçesinde bulunan Yenibosna Merkez Mahallesi'nde 18 Ekim 2023 tarihinde 00:00 ile 06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması ve Kapsamlı TM Bakımı sebebiyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul Bakırköy Elektrik Kesintisi (Saat: 09:00-13:00): Bakırköy ilçesinde bulunan Yeşilköy Mahallesi'nde 18 Ekim 2023 tarihinde 09:00 ile 13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması ve Kapsamlı TM Bakımı sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

İstanbul Beylikdüzü Elektrik Kesintisi (Saat: 09:00-17:00): Beylikdüzü ilçesinde bulunan Kavaklı Mahallesi'nde 18 Ekim 2023 tarihinde 09:00 ile 17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul Beyoğlu Elektrik Kesintisi (Saat: 00:00-06:00 ve 10:00-15:00): Beyoğlu ilçesinde bulunan Kocatepe Mahallesi ve Camiikebir Mahallesi'nde iki ayrı saat diliminde elektrik kesintisi uygulanacaktır. İlk kesinti 18 Ekim 2023 tarihinde 00:00 ile 06:00 saatleri arasında, ikinci kesinti ise 10:00 ile 15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı ve İş Sağlığı ve Güvenliği gözetilerek gerçekleştirilecektir.

İstanbul Büyükçekmece Elektrik Kesintisi (Saat: 01:00-05:00): Büyükçekmece ilçesinde bulunan Celaliye Mahallesi'nde 18 Ekim 2023 tarihinde 01:00 ile 05:00 saatleri arasında Bakım Çalışması ve Kapsamlı TM Bakımı sebebiyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul Çatalca Elektrik Kesintisi (Saat: 10:00-16:00): Çatalca ilçesinde bulunan Belgrat Mahallesi ve Hallaçlı Mahallesi'nde 18 Ekim 2023 tarihinde 10:00 ile 16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması ve Önleyici Bakım sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

İstanbul Esenyurt Elektrik Kesintisi (Saat: 09:00-11:00 ve 09:00-17:00): Esenyurt ilçesinde bulunan Çınar Mahallesi ve Örnek Mahallesi'nde iki ayrı saat diliminde elektrik kesintisi uygulanacaktır. İlk kesinti 18 Ekim 2023 tarihinde 09:00 ile 11:00 saatleri arasında, ikinci kesinti ise 09:00 ile 17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı ve İş Sağlığı ve Güvenliği gözetilerek gerçekleştirilecektir.

İstanbul Eyüpsultan Elektrik Kesintisi (Saat: 11:30-17:30): Eyüpsultan ilçesinde bulunan Güzeltepe Mahallesi'nde 18 Ekim 2023 tarihinde 11:30 ile 17:30 saatleri arasında Yatırım ve Ekonomik Ömür sebebiyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul Fatih Elektrik Kesintisi (Saat: 09:00-12:00 ve 09:00-17:00): Fatih ilçesinde bulunan Cerrahpaşa Mahallesi ve Molla Fenari Mahallesi'nde iki ayrı saat diliminde elektrik kesintisi uygulanacaktır. İlk kesinti 18 Ekim 2023 tarihinde 09:00 ile 12:00 saatleri arasında, ikinci kesinti ise 09:00 ile 17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması ve Kapsamlı TM Bakımı sebebiyle gerçekleştirilecektir