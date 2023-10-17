İstanbul'da 17 Ekim 2023 Elektrik Kesintileri: İşte Hangi İlçeler ve Mahalleler Etkilenecek!

İstanbul'da yaşayanlar için 17 Ekim 2023 tarihi önemli bir tarih. BEDAŞ (Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.) tarafından duyurulan bilgilere göre, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintileri yapılacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler:

Arnavutköy İlçesi: Çilingoz Mahallesi'nde 09:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

Beyoğlu İlçesi: Hacıahmet Mahallesi'nde 09:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Esenler İlçesi: Mehmet Akif Mahallesi'nde 09:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Kadıköy İlçesi: Acıbadem Mahallesi'nde 09:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

Pendik İlçesi: Güzelyalı Mahallesi'nde 09:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi gerçekleştirilecek.

Sancaktepe İlçesi: Osmangazi Mahallesi'nde 09:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

Sultanbeyli İlçesi: Yavuz Selim Mahallesi'nde 09:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Üsküdar İlçesi: Selamsız Mahallesi'nde 09:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

Bu elektrik kesintileri, planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecektir. Elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerde bulunan aboneler, bu süre zarfında elektrik kesintisiyle ilgili tedbirlerini almalıdır. Kesintilerin süresi planlanan saatler içinde tamamlanarak, elektrik hizmeti yeniden sağlanacaktır.

Elektrik kesintileri hakkında daha fazla bilgi ve güncellemeler için BEDAŞ'ın resmi internet sitesini ziyaret etmeniz önerilir. Elektrik kesintisi yaşanacak bölgelerde vatandaşların elektrikli cihazları güvenli bir şekilde kapatmaları ve kesinti süresince gerekli önlemleri almaları önemlidir.