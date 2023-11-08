Hadise PUBG MOBILE Dünya Kupası’nda sahne alacak

Daha önce Ceza’nın da performans sergileyeceği açıklanan şampiyonanın biletleri ise avantajlı döneme özel 60 TL’den başlayan fiyatlarla Biletix ve Biletino üzerinden satılıyor.

Dünyanın en büyük espor organizasyonlarından 2023 PUBG MOBILE Dünya Kupası Büyük Finalleri, 8 – 10 Aralık tarihleri arasında İstanbul Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda düzenlenecek. Finallere katılmak için dünyanın en iyi takımları Lig Aşamasında mücadelesini sürdürürken 3 gün sürecek unutulmaz etkinlikte sahne alacak isimler de tarih yaklaştıkça netleşmeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde ünlü sanatçı Ceza’nın sahne alacağı duyurulan PUBG MOBILE Dünya Kupası’nda popun efsane ismi Hadise de unutulmayacak bir performans sergileyecek. Ünlü sanatçı, 3 gün sürecek etkinliğin son günü olan 10 Aralık tarihinde espor severlerle ve hayranlarıyla buluşacak.

Espor severler ünlü sanatçılarla unutamayacakları bir deneyim yaşayacak

İlk gününde Ceza, son gününde ise Hadise’nin sahne alacağı PUBG MOBILE Dünya Kupası Büyük Finallerinin ikinci günü dinleyicilerle buluşacak bir diğer ünlü sanatçı ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Dünya Kupası’nın biletleri 60 TL’den başlıyor

Ünlü isimlerin katılımıyla İstanbul Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirilecek PMGC’nin biletleri ise avanjtalı döneme özel 60 TL’den satışta. Espor severler ve efsane sanatçıların hayranları etkinliğin biletlerine Biletix ve Biletino üzerinden ulaşabilir.

3 milyon dolarlık büyük ödül!

Geçtiğimiz yıl Endonezya’nın başkenti Jakarta’da düzenlenen Büyük Finallerde bir Türk takımı olan S2G Esports şampiyon olarak 10 milyon TL’ye yakın ödül toplamıştı. İstanbul’da düzenlenecek ve Türk takımlarının da mücadele edeceği turnuvanın ödül havuzunda bu yıl 3 milyon dolar bulunuyor.