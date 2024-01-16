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FETÖ operasyonunda 18 zanlı yakalandı

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FETÖ operasyonunda 18 zanlı yakalandı
İstanbul merkezli 4 ilde terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda aralarında sözde mahrem imamların da bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda, örgüt içerisinde sözde "emniyet mahrem imamı, "ev imamı", "lise mesulü" ile "büyük bölge muhasebecisi" olduğuna ilişkin haklarında beyanlar bulunan 18 şüpheli tespit edildi.

HTS kayıtlarına göre, 2016'ya kadar sorumlu düzeyde olan şahıslarla irtibatlarının devam ettiği belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçlerince İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli yakalandı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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