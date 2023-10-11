Evde Bakım Maaşı Yatan İller! ASHB 5098 TL Evde Bakım Parası Yatırıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, muhtaç hasta, yaşlı ve engelli yakınlarını evde bakanlara yönelik evde bakım maaşı ödemelerine devam ediyor. Ekim ayıyla birlikte evde bakım maaşı alacak olan vatandaşlar, ödemenin hangi illerde yapıldığını merak ediyor. İşte 11 Ekim 2023 tarihli evde bakım maaşı yatan iller listesi ve ayrıntıları:

11 Ekim Evde Bakım Maaşı Yatan İller Listesi Yayınlandı mı?

Aile Bakanlığı, evde bakım maaşı alan vatandaşlar için her ay düzenli olarak ödemeleri gerçekleştirir. Her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara aktarılan bu ödemeler, evde bakımı muhtaç hastaların ve engelli yakınlarının hayatlarını kolaylaştırır. Ancak Ekim ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi, 11 Ekim tarihine gelindiğinde hala yayınlanmış değil. Ödemelerin 15 Ekim'den itibaren yapılması bekleniyor.

Ekim Ayı Evde Bakım Maaşı Ne Kadar?

Evde bakım maaşı, her 6 ayda bir memur maaş katsayısı oranında artırılır. Temmuz ayında yapılan zamla birlikte evde bakım maaşı ödemesi 4336 TL'den 5098 TL'ye yükselmiştir. Ekim ayı ödemeleri de bu zamlı tutar üzerinden hesaplanacak. Evde bakım maaşı alan vatandaşlar, 15 Ekim tarihinden itibaren PTT hesaplarından ya da Ziraat Bankası IBAN numaralarından ödemelerini alabilecekler.

Evde Bakım Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Hala evde bakım maaşı başvurusu yapmayanlar, e-devlet aracılığıyla veya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler. Evde bakım maaşı, ihtiyaç sahiplerine önemli bir destek sağlamakta ve ailelerin maddi yükünü hafifletmektedir. Aile Bakanlığı, bu ödemeleri düzenli olarak takip eden ve hak sahiplerine sunan birimler aracılığıyla gerçekleştirir. Evde bakım maaşı hakkında daha fazla bilgi almak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.