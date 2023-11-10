Ev parasına karavanlara rağbet yüksek

Amerika’da ve Avrupa’da oldukça yaygın olan karavan kültürü Türkiye’de otel oda fiyatlarındaki artışlar birlikte ilgiyi günden güne artırdı. Talebin pandemi başlangıcından itibaren yüzde 300 arttığı belirtiliyor. Öte yandan yerli üreticiler yoğunluktan dolayı siparişleri en erken 1 yıl sonra teslim etmeye başladılar. Karavan satışlarının artmasının doğal sonucu olarak servis, yedek parça ve karavan park gibi yan sektörlerde de büyüme gerçekleşti. Karavan kiralama hizmetleri ve karavan bakımı gibi sektörler, yüksek büyüme potansiyeli ile yeni kapılar açıyor.

Talebin çoğu deneyimi olmayan müşteri

Türkiye'de karavan kullanımı daha ekonomik tatil imkânı sunarken pazarda yerli karavanlar kadar ithal karavanların da satışında da talep yüksek rakamlara ulaştı. Avrupa’dan ithal karavanların Türkiye’de satışını gerçekleştiren sektörün önemli markalarından İdeal Caravan’ın Genel Müdürü Mehmet Kaya, gelen taleplerin hatırı sayılır kısmını daha önce karavan deneyimi bulunmayan, ilk kez karavan hayatına geçmeyi planlayan aileler oluşturduğunu söyledi.

Mehmet Kaya, pandemiyle birlikte karavan hayatının ön plana çıkması Türkiye’de karavan kültürünün yaygınlaşmasında bir başlangıcı olduğunu belirterek, “Son yıllarda talep sürekli artıyor. Ülkemiz gezip görülecek yerler bakımından oldukça zengin. Karavan satın alanların tatil için ayırdıkları zamanı bir yerde değil, farklı birkaç noktada geçirmek istiyorlar” ifadelerini kullandı.

Fiyatlar 200 bin TL’den başlayıp 6 milyon TL’ye kadar çıkıyor

İdeal Caravan Genel Müdürü Mehmet Kaya, özellikle çekme karavanlar müşterilerine uygun fiyat avantajı sunarken, motokaravanların özgürlük vadettiğini belirterek, “Karavan satışı gerçekleştiren firmalarda 200 bin TL’den başlayan çekme karavanlar 2 milyon TL seviyelerine kadar çıkarken; motokaravanlarda fiyat aralığı 3 milyon TL ile 6 milyon TL arasında değişiyor. Fiyatlar ev parasını bulmasına rağmen rağbet yüksek” dedi.

Karavan sayısı arttıkça parklara ihtiyaç artıyor

2023 yılı itibariyle ülke genelinde 100'den fazla karavan parkı bulunduğu bilgisini veren Kaya, “Mevcut tesisler, karavan kullanıcılarına güvenli ve konforlu konaklama imkânları sunuyor. Türkiye’de her geçen gün karavan parkların ve kamplarının sayısı artsa da henüz yeterli sayıya ulaşılmadı. Karavan sektöründeki hızlı yükseliş beraberinde ilerleyen yıllarda karavan parkların sayısını da artıracaktır.” ifadelerini kullandı.