Emekli zam oranlarının belli olmasının ardından gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çevrildi. Emeklilerin maaşlarına %37,56 oranında zam uygulanacağı TÜİK verileri ile kesinleşirken, “Emekliye ek zam mı geliyor?” sorusu da gündem oldu.

Zam oranının netleşmesinin ardından ise gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çevrildi. Asgari ücret, memur ve memur emeklisine yeni yılda neredeyse %50’lik zam yapılmasının ardından SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin de beklentisi arttı.

“CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÜSTÜNÜ TAMAMLAYACAKTIR”

Sözcü TV’de konuşan Ekonomist Nedim Türkmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli maaş zamlarına eklemede bulunacağını söyleyerek oran ve tarih verdi. “Cumhurbaşkanı Erdoğan üstünü tamamlayacaktır” diyen Türken, şunları aktardı:

"Emekliler şu an için yüzde 37,56 zam alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan üstünü tamamlayacaktır ancak Şubat ayında tamamlayacak. Yasa çıkması gerekiyor. Şubat ayının ortasına doğru burada bir düzenleme ile refah payıyla bunun yüzde 50'ye tamamlayacağını söyleyebiliriz.

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'den 12 bin 500 TL'ye çıkarılacağını düşünüyorum. Bu temel aylık ücreti olacak ama bazıları 13 bin-14 bin TL alacak."