​​​​​​​El ele dediler deprem bölgesine destek verdiler

Güvenilir Ürün Platformu tarafından düzenlenen Güvenilir Ürün Zirvesi ve Feed the Future Ödül Töreni gıda sektörüne yön veren isimleri İstanbul’da bir araya getirdi. 16 Ekim Dünya Gıda Günü’de gerçekleştirilen zirvede, deprem bölgesinden 65 üretici sektör paydaşları ile buluştu. ‘Perakende Kooperatif El Ele’ standlarında ürünlerini sergileyen üreticiler perakende ve gıda sektörüne ürünlerini tanıttı. Onur Market desteği ile düzenlenen etkinlik ile yerel üreticilerin ürünlerini perakende sektörüne tanıtarak yurtiçi pazardaki mevcudiyetinin arttırılması hedefleniyor.

Gıda sektörüne yön veren temsilcilerin yoğun ilgi gösterdiği zirveye Onur Market Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen de katıldı. Kurulan standları tek tek gezen Özen, deprem bölgesindeki üreticilerin yanında olduklarını belirterek, “ Üreten ve ekonomiye katkı sağlayan tüm kooperatiflerimizin yanında olarak afet bölgesinin yaralarını hep birlikte saracağız. Hiçbir ticari kaygı gütmeden yerel üreticimizin kendi ürünlerini müşteriyle buluşturabilmesi için Onur Market olarak bir köprü olacağımızı düşünüyorum” dedi.

YARALARI BİRLİKTE SARACAĞIZ

Etkinliğe katılan tüm üreticilere tek tek teşekkür ederek sertfika veren Onur Market Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen, Şubat ayında yaşanan büyük depremin ardından kooperatiflerin ve sektör paydaşlarının bir arada olması gerektiğini vurgulayarak afet bölgesindeki illerin tarımsal üretim ve gıda güvenliği konusunda stratejik bir konumda olduğunu dile getirdi. Deprem bölgesindeki yerel üreticilere destek olunması gerektiğini belirten Özen, " Toprağın ve üretimin devamlılığı için afet bölgesindeki üreticilerimize destek vermeye çalışıyoruz. Her koşulda üreten ve ekonomiye katkı sağlayan tüm kooperatiflerimizin yanında olarak afet bölgesinin yaralarını hep birlikte saracağız. Sivil toplum örgütleriyle birlikte, bölgenin ekonomik olarak tekrar ayağa kalkması için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Hiçbir ticari kaygı gütmeden yerel üreticimizin kendi ürünlerini müşteriyle buluşturabilmesi için Onur Market olarak bir köprü olacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

Türkiye'de tarımsal üretimin geldiği noktaya ilişkin de bilgiler veren Cemal Özen, pandemi sürecinin gıda ve tarım sektörlerindeki değişim ve dönüşümünü anlattı. Özen, “ Dünyada ve ülkemizde yaşanan pandemi süreci bizlere gıdaya erişimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır. Tedarik kanallarında yaşanan aksamalar kendi kendini besleyebilecek bir ülke olmanın önemini göstermiştir. Başta gıda olmak üzere tarım ve hayvancılık ülkenin en stratejik konuları arasındadır. Gelecek nesillerin gıda konusunda sıkıntılar yaşamalarını istemiyorsak bugünden itibaren çalışmaya başlamalıyız.” dedi.

TABAĞIMIZDAKİ YEMEĞİ YÖNETMEMİZ GEREKİYOR’

Evlerde ve restoranlarda gıda israfının ciddi boyutlara ulaştığını vurgulayan Cemal Özen, bu problemin çözülebilmesi için ilk olarak bireysel çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti. Özen, “Gıdanın bu denli önemli olduğu bir ortamda gıda israfının önüne geçmemiz için ilk olarak bireysel çalışmalara başlamamız ve tabağımızdaki yemeği yönetmemiz büyük önem arz ediyor. Öncelikle tabağımızdaki yemeğin miktarını belirlemeli ve tabağımıza koyduğumuz yemeği tüketmeliyiz. Bu konuda hepimize sorumluluk düşmektedir." dedi.