Duyuru Yeni Geldi! İstanbul, Eskişehir, Ankara, İzmir, Muğla, Çanakkale'de Yaşayanlar Dikkat..

Türkiye'de yaşayanların zeka seviyelerini ölçmek amacıyla gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırma sonuçları açıklandı. Araştırma, Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan bireylerin bilişsel düzeylerini incelemeyi hedefledi ve Türkiye IQ haritasını çıkarmada önemli bir rol oynuyor.

Araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye genelinde IQ seviyeleri en yüksek olan ilk beş il şunlardır:

Eskişehir (105.20): Eskişehir, yüksek IQ seviyesiyle listenin birinci sırasında yer alıyor. Bu ilde yaşayan insanlar, zeka seviyeleriyle öne çıkıyorlar. Ankara (104.91): Başkent Ankara, ikinci sırada bulunuyor. Ankara'da yaşayanların IQ seviyeleri oldukça yüksek. İzmir (104.51): Ege'nin incisi İzmir, üçüncü sırada yer alıyor. Bu ilde de insanların zeka seviyeleri dikkat çekiyor. Muğla (104.12): Tatil cenneti Muğla, dördüncü sırada bulunuyor. Muğla'da yaşayanlar, ortalama IQ seviyeleri açısından diğer illere göre önde. Çanakkale (104.02): Tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü Çanakkale, beşinci sırada yer alıyor. Bu ildeki insanlar da yüksek IQ seviyelerine sahipler.

Öte yandan, Türkiye'de en düşük IQ seviyelerine sahip olan iller şunlardır:

Amasya (96.88): Amasya, düşük IQ ortalamasıyla listenin en altında yer alıyor. Iğdır (96.69): Iğdır, IQ seviyeleri açısından diğer illere göre geride. Düzce (96.26): Düzce, ortalama IQ seviyesiyle düşük sıralamada bulunuyor. Ağrı (96.06): Ağrı, IQ seviyeleri bakımından diğer illere göre alt sıralarda. Bitlis (95.96): Bitlis, en düşük IQ ortalamasıyla listenin sonuncu sırasında bulunuyor.

Bu araştırma, Türkiye genelindeki zeka potansiyelini anlamak ve eğitim, gelişim çalışmalarını şekillendirmek için önemli bir veri kaynağı olabilir. Ancak IQ sadece bir ölçümdür ve bireylerin tüm zeka ve yeteneklerini yansıtmayabilir. Bu nedenle, her bireyin değerlendirilmesinde çok çeşitli faktörlerin göz önünde bulundurulması önemlidir.