Düşük faizli konut kredisi başvuruları ne zaman başlayacak ?İlk evim kredisi ne zaman çıkacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Orta Vadeli Program kapsamında yaptığı açıklama ile birlikte, ilk kez ev alacak vatandaşlara yönelik müjdeli haber geldi. Yapılan son dakika açıklamalarına göre, 1.20 faiz oranı ile düşük faizli konut kredisi kampanyası başlatılacak. İşte detaylar...

Hükümet, daha önce ev sahibi olma imkanı bulamamış vatandaşlara yönelik önemli bir adım atarak düşük faizli ve uzun vadeli konut kredisi fırsatını geliştiriyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın son açıklamalarına göre, "konut kredisi" uygulaması tüm Türkiye genelinde yaygınlaşacak. İlk ev sahibi olmak isteyenlere yönelik kredi desteği ile ilgili detaylar ise şu şekilde:

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun yılsonuna kadar Meclis'te yer alacağı ve TBMM gündemine geleceği tahmin ediliyor.

KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Daha önceki kampanyalarda, taşınmazı alacağı şehirde son 1 yılda konut satmamış olmak, hisseli bir konuta sahip olsa dahi hisse oranının yüzde 50'den fazla olmaması gibi kriterler uygulanabilir. Özellikle ilk kez ev alacaklar için belli bir süredir o şehirde bulunma şartı da aranabilir.

VADE NE KADAR OLACAK?

Daha önceki gerçekleştirilen kampanyalar göz önüne alındığında kredi vadesinin 15 yıl olması bekleniyor. İlk kez ev alacaklar düşük faizli ev kampanyasında 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vade imkanı sunulabilir.