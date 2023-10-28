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Dolmabahçe Caddesi, ‘Türk Bayrağı’nın renkleri ile aydınlanıyor

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Dolmabahçe Caddesi, ‘Türk Bayrağı’nın renkleri ile aydınlanıyor
Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi’nin sokak aydınlatmalarının ışıklarını Türk Bayrağı’nın renklerine çeviren BEDAŞ, 10 Kasım tarihine kadar caddeyi ‘kırmızı-beyaz’ aydınlatacak.

BEDAŞ; Cumhuriyet’in 100. yılını ‘Türk Bayrağı’nın renkleri ile kutluyor.

Cumhuriyet'in 100. yılı tüm Türkiye’de coşku ile kutlanırken İstanbul Avrupa Yakası’nda elektrik dağıtım hizmeti sunan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) da bu coşkuyu sokak aydınlatmalarına taşıdı.

BEDAŞ; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 1927 yılından itibaren Türkiye'ye gelen yabancı devlet adamlarını ve yabancı heyetlerini ağırladığı ve son günlerini geçirdiği Dolmabahçe Sarayı’nın da bulunduğu Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi’nin aydınlatmalarını Türk Bayrağı’nın renklerine çevirdi. Caddedeki sokak lambaları 27 Ekim’den 10 Kasım gününe kadar kırmızı beyaz yanacak.

“CUMHURİYETİMİZE DUYDUĞUMUZ DERİN SEVGİYİ İFADE ETMEK İSTEDİK”

Türkiye’nin aydınlık geleceğine hizmet etmek hedefi ile çalıştıklarını dile getiren BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, “Bu özel aydınlatma ile ülkemize, Cumhuriyetimize duyduğumuz derin sevgiyi ifade etmek istedik. Cumhuriyet’in kazanımları ile çağdaş uygarlık yolunda ilerliyor ve 100. yılın mutluluğunu yaşıyoruz. Umarız ki bayrağımızın renkleri ile yaptığımız bu aydınlatmalar, bu tarihi anın coşkusunun ışığı olur” dedi.

Yiğit, İstanbul Valiliği’nin izni ile yapılan aydınlatmalardaki renk değişikliğinin yaya ve araç trafiğine olumsuz etkisi olmayacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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