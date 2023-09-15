DenizBank'tan Müşterilere Büyük Kıyak! Bir Kereye Mahsus 100.000 TL'ye Kadar Faizsiz Kredi Fırsatı

Denizbank, nakit sıkıntısı yaşayan milyonlarca vatandaşa yardımcı olurken, ihtiyaçlarınızı karşılamak için önemli bir adım atmaktadır. Denizbank üzerinden yapılan başvurularla herkese 15 bin TL'ye kadar düşük faizli kredi imkanı sunuluyor. Peki, Denizbank ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir ve başvuruyu nasıl yapabilirsiniz? Tüm bu soruların cevaplarını bu makalemizde bulabilirsiniz.

Denizbank İhtiyaç Kredisi Başvuru Şartları

Denizbank'tan ihtiyaç kredisi başvurusu yapmadan önce aşağıdaki şartları göz önünde bulundurmanız gerekmektedir:

Yaş Şartı: Başvuruyu yapabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekmektedir. Kimlik Bilgileri: Başvuru yaparken kimlik kartı, pasaport ya da ehliyet gibi resmi kimlik belgelerine sahip olmanız gerekmektedir. Kredi Puanı: Başvurunuzun onaylanabilmesi için kredi puanınızın 1.100 ve üzeri olması gerekmektedir. Başvuru Formu: Denizbank'ın belirlediği başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmanız gerekmektedir. Düzenli Gelir: Başvurunuzun olumlu sonuçlanabilmesi için düzenli bir gelir kaynağınızın olması gerekmektedir. İkametgah Belgesi: İkametgah belgesine sahip olmanız da başvuru şartları arasındadır.





Denizbank Örnek Kredi Hesaplaması

Eğer 15.000 TL tutarında bir kredi kullanmayı düşünüyorsanız, ödeme detayları aşağıdaki gibi olacaktır:

Anapara Tutarı: 15.000 TL

Toplam Faiz: 2.501 TL

Tahsis Ücreti: 86 TL

Faiz Oranı: %1,89

Aylık Taksit: 1.458,50 TL

Toplam Ödeme: 17.588,25 TL

Yıllık Maliyet Oranı: %35,31

Tahsis Ücreti: 86,25 TL

Denizbank, bu cazip faiz oranlarıyla sunulan kredi fırsatını değerlendirmek için başvurunuzu yapmayı unutmayın! Finansal kararlarınızı vermeden önce detaylı bir araştırma yapmanın her zaman önemli olduğunu unutmayın. Denizbank ihtiyaç kredisi ile hayallerinize bir adım daha yakınsınız.