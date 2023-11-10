TÜGİS eski başkanı ve gıda endüstrisinin önde gelen isimlerinden Necdet Buzbaş, Türk gıda endüstrisinin yakın tarihini anlatan yeni kitabı "Cumhuriyet'in Yüzüncü Yılında Gıda Sanayisinin 99 Yılı" ile okurlarıyla buluşuyor. Kitap, Türkiye'nin gıda sanayisi tarihine benzersiz bir bakış sunarken sektörün 99 yıllık zengin geçmişini detaylı bir şekilde ele alıyor.

Cumhuriyet'in Yüzüncü Yılında Gıda Sanayisinin 99 Yılı kitabı; Türkiye'nin Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren gıda endüstrisinde kaydettiği önemli ilerlemeleri, büyümeyi ve değişimi ele alıyor. Necdet Buzbaş, bu çalışmasında sektörün başarılarına ve dönüşümüne ışık tutuyor.

Kapsamlı bir rehber

Necdet Buzbaş'ın kitabı, gıda endüstrisinin başarılı figürlerini ve tüm okuyucuları ilgilendirebilecek ilginç anekdotları da içeriyor. Bu kapsamlı çalışma, gıda sanayisinin bugünkü konumunu daha iyi anlamamıza yardımcı olacak benzersiz bir kaynak sunuyor.

TÜGİS Eski Başkanı Necdet Buzbaş'ın "Cumhuriyet'in Yüzüncü Yılında Gıda Sanayisinin 99 Yılı" adlı kitabı, tarih severler, gıda endüstrisi profesyonelleri ve genel okuyucular için büyük bir ilgiyle karşılanacak. The Kitap Yayınevi’nden çıkan Buzbaş’ın kitabı; kitapçılarda, çevrimiçi perakende platformlarda ve yerel kitapçılarda satışa sunuldu.