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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde şehit düşen Mehmetçiklerin ailelerine taziye dileklerini iletti.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütünce yapılan saldırı sonrasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, piyade sözleşmeli erler Çağatay Erenoğlu, Yasin Karaca ve Emre Taşkın'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

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