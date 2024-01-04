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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'den kazandığı tazminatı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'den kazandığı tazminatı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den kazandığı 65 bin lira manevi tazminatı, Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den, sayın Cumhurbaşkanımızın kişilik haklarını ihlal etmesi nedeniyle, asıl alacak ve fer'isiyle birlikte tahsil edilen 65 bin TL manevi tazminat, sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Mehmetçik Vakfı'na bağışlanmıştır." ifadesini kullandı.

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