Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'den kazandığı tazminatı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den, sayın Cumhurbaşkanımızın kişilik haklarını ihlal etmesi nedeniyle, asıl alacak ve fer'isiyle birlikte tahsil edilen 65 bin TL manevi tazminat, sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Mehmetçik Vakfı'na bağışlanmıştır." ifadesini kullandı.