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Çekmeköy'de kaza; 2 yaralı

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Çekmeköy'de kaza; 2 yaralı
Çekmeköy'de, otomobil ile hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dursun Ç. yönetimindeki 34 ETV 110 plakalı hafriyat kamyonu ile Ömer A. idaresindeki 34 YRP 10 plakalı otomobil Çekmeköy-Şile Otoyolu'nda çarpıştı.

Kazanın etkisiyle kamyon bariyerlere çarparak devrilirken otomobil ise şarampole savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan 2 sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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