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Cansız bedeni baza altından çıktı

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Cansız bedeni baza altından çıktı
Büyükçekmece'de bir kişinin cesedi, yatak odasındaki baza içinde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kamiloba Mahallesi'nde kendisinden yaklaşık 3 haftadır haber alınamayan F.A'nın (39) oturduğu eve giren bir yakını, içeride ağır bir koku olduğunu fark etti.

Durumdan şüphelenerek kokunun geldiği yatak odasına yönelen kişi, buradaki bazayı açtığında içinde bir ceset gördü.

Bu kişinin ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri geldi.

Cesedin F.A'ya ait olduğunu belirleyen ekipler evde inceleme yaptı.

Uyuşturucu yetiştirmek için düzenek kurulduğu belirlenen evde kovan ve mermiler bulundu.

F.A'nın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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