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Bira fiyatlarına zam geldi! 50'lik bira 60 lira oldu! İşte yeni fiyatlar...

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Bira fiyatlarına zam geldi! 50'lik bira 60 lira oldu! İşte yeni fiyatlar...
Yeni yılın başlamasıyla birlikte, sigara fiyatlarındaki artışın ardından alkol ürünlerine de zam yapılmaya devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, belirli bir markaya ait biralara yüzde 35 oranında zam yapıldığını açıkladı.

Yeni yılın başlamasıyla birlikte, sigara fiyatlarındaki artışın ardından alkol ürünlerine de zam yapılmaya devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, belirli bir markaya ait biralara yüzde 35 oranında zam yapıldığını açıkladı.

50'LİK BİRA 60 TL OLDU

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir gruba ait biralara yüzde 35 oranında zam geldiğini duyurdu. Dündar’ın Twitter’dan paylaştığı listeye göre 45 liradan satılan satılan 50’lik biraların yeni fiyatı 60 lira oldu. Aynı gruba ait en pahalı bira 95 liradan satılmaya başlarken, en ucuz bira ise 48 lira oldu.

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